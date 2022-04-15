Görünce bütün arkadaşlarınızı kıskanmaktan çatlatacak Tik Tok ürünleri

Daha önce hiç bilmediğiniz, görür görmez âşık olacağınız, gören herkesi kıskandırıp "Benim de olmalı!" dedirtecek ürünleri TikTok'ta sık sık görüyoruz. Peki, bu ürünleri nerede bulabileceğinizi biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız endişelenmeyin. Arkadaşlarınızı kıskandıracak, "İyi ki almışım." dedirtecek ürünleri sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek bu ürünlere göz atabilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Evet, hazırsanız harika listeye başlıyoruz!

1. Kaymaz yapısıyla rahat kullanılan Fikujap Cam Bardak

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TikTok videolarında sıkça karşımıza çıkan Fikujap Cam Bardak, %100 borosilikat cam malzemeden elde edilir. Bu sayede leke tutmayan ürün, koku da yapmaz. Ahşap kapağı bardağa tam olarak oturduğu için bardağın içine toz gibi istenmeyen şeylerin kaçmasını önler. Pipetli tasarımıyla içindeki sıvıyı kolayca içebilirsiniz. Ürünü ister sıcak ister soğuk sıvılar için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beyaz renkli silikon kılıfı hoş bir görünüm sunarken aynı zamanda kaymaz özelliğiyle bardağı rahatça kavramanızı da sağlar. Ayrıca bardak içinde bulunan sıcak sıvının elinizi yakmasını da önler. Dayanıklı yapısıyla bardağı uzun süre kullanabilirsiniz.

2. Benzersiz bir müzik deneyimi sunan Jabra Elite 85t Kulaklık

Jabra Elite 85t Kulaklık'ı küçük tasarımı sayesinde çantanızda ya da cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz. Kulak içine tam olarak oturan ürün, kulağınızdan çıkmaz. Bu sayede yürüyüş ya da spor sırasında rahatça tercih edebilirsiniz. Muhteşem ses kalitesiyle eşsiz bir müzik deneyimi yaşatan kulaklıkla kendinizi müziğin ritmine bırakabilirsiniz. Aktif gürültü önleyici özelliğiyle gelen aramalara cevap verirken ya da en sevdiğiniz müziği dinlerken dışarıdan gelen seslerin sizi rahatsız etmesini engeller. Suya ve tere dayanıklı ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunar. Bluetooth bağlantısıyla akıllı cihazlarla hızlı bağlantı kurar.

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3. Telefonunuzu kablosuz olarak şarj eden Baseus Telefon Tutucu

TikTok'un eğlenceli dünyasında sürekli gördüğümüz Baseus Telefon Tutucu, mıknatıslı tasarımıyla düz zeminlere rahatça yerleştirilir. iPhone 11 ve Pro için uygun ürün, wireless charger özelliğiyle kabloya ihtiyaç duymadan telefonunuzu 1.5 saatte hızlıca şarj eder. Cihazı en iyi şekilde tutarak düşmesini engeller ve telefonun zarar görmesini önler. Ürün, film ve dizi izlemek için stant olarak kullanılabilir. Gören arkadaşlarınızı kıskandıracak ürünü TikTok'a özel videolar çekerken telefonun oynamaması için tutucu olarak da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Polikarbonat ve silikon materyalden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı verir.

4. Göz alıcı kaşlar için FOMIYES Kaş Jileti

Belirgin ve göz alıcı kaşlara sahip olmak için kuaföre ayıracak zamanınız yoksa FOMIYES Kaş Jileti'yle kaşlarınıza kısa sürede istediğiniz şekli verebilirsiniz. Keskin bıçakları sayesinde ince tüylerinizi hızlı ve etkili şekilde temizler. Kaş jiletini yüzünüzdeki, kolunuzdaki ve bacağınızdaki tüyleri temizlemek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ergonomik sapı, temizlik sırasında konforlu kullanım sunar. Pratikliğine hayran kalacağınız jileti küçük yapısı sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz. Katlanabilir özelliğiyle kullanılmadığı zamanlarda bıçak kısmını kapatabilir ve istenmeyen kazaları önleyebilirsiniz.

5. Göz yorgunluğunu alan RENPHO Göz Masaj Aleti

TikTok videolarında en çok kullanılan ürünler arasında yer alan RENPHO Göz Masaj Aleti, ısı ile gün boyu yorulan gözlerinizi dinlendirmenize yardımcı olur. Göz torbalarının yok olmasını sağlayan ürün, arkadaşlarınızın kıskanacağı bir görünüme kavuşmanıza yardım eder. 2 farklı modu sayesinde ihtiyacınıza uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kumanda özelliği sayesinde uzaktan kontrol edebilirsiniz. Kompakt tasarımlı masaj aletini yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Kafa bandını kafanıza uygun şekilde genişletip sıkabilirsiniz. Bluetooth fonksiyonu bulunan masaj aletini aynı zamanda müzik dinlemek için de tercih edebilirsiniz.

6. Deliksiz bir uyku için gereken her şey Pendali Yastık Kılıfı'nda

Saten kumaştan elde edilen Pendali Yastık Kılıfı, yumuşak dokusuyla cildinizde ipeksi bir his bırakır. Ayrıca gece boyunca deliksiz ve konforlu uyku çekmenize yardımcı olur. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda terlemenizi önler, kuru ve serin kalmanızı sağlar. Sürtünmeyi azaltan yastık kılıfı, saçların dökülmesinin önüne geçer. Diğer yastık kılıflarının aksine uyku sırasında meydana gelen uyku çizgilerini engelleyerek yüzde oluşacak kırışıklıkların da önüne geçmeye yardım eder. Hassas dikiş ve gizli fermuar detayı sayesinde yatak odanızda hoş bir duruş sergiler. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

7. Retro tarz sevenlerin bayılacağı SHEEN KELLY Güneş Gözlüğü

TikTok videolarında popüler hâle gelen SHEEN KELLY Güneş Gözlüğü, retro tasarımıyla dikkat çeker. 80 ve 90'lı yılların gözde parçaları arasında yer alan ürün, TikTok sayesinde son dönemlerde tekrar ilgi görmeye başladı. Kalın dış çerçeveli gözlük, yüzde hoş bir duruş sergiler ve gören herkesi kendine hayran bırakır. Parlak detayları ürüne farklı bir hava kazandırır. Yüze tam olarak oturan güneş gözlüğü, yüzünüzden kaymaz. UV400 camları sayesinde gözünüzü güneşin zararlı ışınlarından korur ve gözlerinizin zarar görmesini önler. Yüksek kaliteli materyallerden üretilen gözlük, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

8. Rüzgârdan etkilenmeyen HOTERB Elektrikli Çakmak

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HOTERB Elektrikli Çakmak, rüzgârlı havalarda kolayca ateş yakmanızı sağlar. Kompakt tasarımlı ürünü yanınızda taşıyabilirsiniz. Alevsiz plazma teknolojisi sayesinde her türlü ortamda sorunsuz şekilde çalışır. Ürün, zararlı kimyasalları kullanmaz. Esnek ve 360 derece dönebilen boyun kısmı sayesinde erişilmesi zorlu ve tehlikeli alanlara kolayca ulaşıp ateşi yakabilirsiniz. Çift güvenlik koruması ve otomatik kapanma özelliğiyle istenmeyen kazaların önüne geçer. Çakmak üzerinde bulunan LED ışıklar sayesinde ürünün şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlarınızın da sahip olmak isteyeceği elektrikli çakmağı USB kablosuyla şarj edebilirsiniz.

9. Saç köklerinizi derinlemesine temizleyen Anadolu Saray Çarşısı Saç Yıkama Fırçası

Tüm saç tiplerinin kullanabileceği, renkli tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Anadolu Saray Çarşısı Saç Yıkama Fırçası, banyo sırasında saçınıza şampuanı iyice dağıtır ve derinlemesine temizlik sunar. Saç diplerinde biriken yağı ve kiri yok eden ürün aynı zamanda saç derisine masaj da yapar. Böylece saç köklerine giden kan akışını hızlandırır. Köklerin güçlenmesine ve saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca rahatlatıcı masaj sayesinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ergonomik sap tasarımı, konforlu kullanım sunar. Dayanıklı yapısıyla ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

10. Şık tasarımıyla arkadaşlarınızın beğenisini kazanacak CMT Oto Bardak Tutucu

Araç içinde sıcak ya da soğuk içeceklere yer açmak zor olabilir. CMT Oto Bardak Tutucu sayesinde kahvenizi ya da soğuk çayınızı tutacağa koyabilir ve yolculuk sırasında dökülerek etrafa zarar vermesini engelleyebilirsiniz. Tüm marka ve modellere uyan ürünü kalorifer petek ızgarasına sabitleyerek kullanabilirsiniz. Çıkan mini aparatı sayesinde tutucuyu takmak da oldukça kolay. Sağlam şekilde sabitlenen ürün, yerinden kolay kolay çıkmaz. Bu sayede istenmeyen kazaların oluşmasını önler. Plastik malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder.