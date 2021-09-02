Görüntüler endişelendirdi! "Denize girmeyin" uyarısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "24 Ağustos’ta Suriye’deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur" denildi. (İHA)





