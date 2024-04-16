HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler gündem olmuştu! Akıbetleri belli oldu: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler gündem olmuştu! Akıbetleri belli oldu: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

16.04.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te çorbacıda çıkan iş yeri çalışanları ve müşteri kavgası büyüdü. Ekipler olay yerine gelerek müdahale etti. Polislerin zor kullanarak gözaltına alma görüntüleri sonrası Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Sınırı aştıkları belirtilen 3 polis görevden uzaklaştırıldı.

İzmit'te gece saatlerinde bir çorbacıda hesap ücreti konusunda çıkan kavgada şüpheliler, olaya müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.

HABER.00_00_21_07.Still054

EKİPLER ZOR KULLANARAK GÖZALTINA ALDI

Olay, dün gece 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Çorba içmeye giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi. İş yerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.

HABER.00_00_22_36.Still055

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir binada yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin polise yumruk attığı ve ekiplerin 2 şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.

HABER.00_00_23_01.Still056

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmit merkezdeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında, hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan şahıslardan A.Ö.Ç.'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mantar tüketirken bunlara dikkat! Vücudu zehirleyebiliyorMantar tüketirken bunlara dikkat! Vücudu zehirleyebiliyor
Ortak açıklama: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!Ortak açıklama: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!
Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dediEşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli
En Çok Okunan Haberler
Kürsüden çok konuşulacak 'emekli maaşı' hesabı: Yok dedikleri paranın 2 katı

Kürsüden çok konuşulacak 'emekli maaşı' hesabı: Yok dedikleri paranın 2 katı

Elini kolunu sallayarak yürüdü! Güvenlik kamerasına böyle takıldı

Elini kolunu sallayarak yürüdü! Güvenlik kamerasına böyle takıldı

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi

Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi

Köpeklerin saldırısına maruz kalan 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi! O anlar kamerada

Köpeklerin saldırısına maruz kalan 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.