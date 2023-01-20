Görüntüler İstanbul'dan! Kuraklık tehlikesi oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde eller semaya kaldırıldı

Kış mevsimi yaşanmasına rağmen ülkenin birçok yerinde son günler yaz havasında geçiyor. Hava sıcakları mevsim normallerinin üstünde seyrederken, kış aylarında kar ve yağmur yağışının olmaması ise endişe yaratıyor. İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü. Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi.

HUTBENİN ARDINDAN 'YAĞMUR DUASI'

İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kişi kar ve yağmur yağması için dua etti. (DHA)

