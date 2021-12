Görüntüler İstanbul'dan! Nefes kesen özel harekat tatbikatı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü Eğitimleri Yıl Sonu Tatbikat Programı tamamlandı. 3 gün boyunca süren ve Pazar günü başlayan 55 saatlik tatbikatlarda ilk olarak uçağa, gemiye ve metro hattına operasyonlar düzenlendi.

Tatbikat programının son günü Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ında katıldığı ve iki aşamalı olarak düzenlenen tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı. Kurgulanan tatbikat senaryosunda dağlık bir arazideki sığınak bölgesi özel harekat tarafından ele geçirildi. Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat, keskin nişancı, roket ve law atışları ile sığınağı imha etti. Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halat ile takviye personel indirildi. Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi. Timler tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı selamladı. Bugün gerçekleştirilen tatbikatın ikinci aşamasında Özel Harekat Timleri, silah alma, kısa mesafeden şahsı etkisiz hale getirme, özel operasyon köpeği ile destekli müdahale, tabanca parkur atışları gibi senaryo ve canlandandırmalar yapıldı. Tatbikata çok sayıda şube müdürlüğü ve kurum destek verdi. Tatbikatın sonunda İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Law silahı ile atış gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında Zafer Aktaş'a Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Sedat Özcan eşlik etti.

"ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BU YIL BİN 673 OPERASYONA İMZA ATTI"

Tatbikatların ardından açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “İstanbul'umuzun huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü can sipare vaziyette bir görev yapıyor. Vatanımız üzerinde emelleri olan hainler ve onların uzantısı olan PKK, DAEŞ, DHKP/C, FETÖ/PYD gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz 2021 yılında bin 673 operasyona imza attılar" dedi. (DHA)