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  4. Görüntüler Mardin'den! Üstsüz şekilde bağıra bağıra yürüdü

Görüntüler Mardin'den! Üstsüz şekilde bağıra bağıra yürüdü

20.06.2024 14:50
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Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. İsmi belirlenemeyen bir kadın üstsüz bir şekilde caddede yürümeye başladı. Yürürken bağıran kadın, 'beni siz delirttiniz' dedi. Ekipler kadını hastaneye kaldırdı.

Görüntüler Mardin'den! Üstsüz şekilde bağıra bağıra yürüdü

Mardin’de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

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BAĞIRA BAĞIRA YÜRÜDÜ

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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258180_MARDIN’DE-USTSUZ-SEKILDE-SOKAKTA-YURUYENBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Mardin kadın
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