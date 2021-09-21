HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler olay yaratmıştı! Annenin cezası belli oldu

Görüntüler olay yaratmıştı! Annenin cezası belli oldu

21.09.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde 8 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan üvey baba hakkında görülen davada anne 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, üvey babanın beraatine karar verildi.

Görüntüler olay yaratmıştı! Annenin cezası belli oldu

Olay, 6 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyada ortaya çıkarak Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe, kızı D.N.B.’ye (8) uyguladığı şiddet görüntülerini dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Kızını öldüresiye dövmüştü! Nurcan Serçe hakkında mahkemeden flaş kararKızını öldüresiye dövmüştü! Nurcan Serçe hakkında mahkemeden flaş karar

Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Görüntülerin 6 Şubat’ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLARIMI GERİ İSTİYORUM, ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Nurcan Serçe’nin, ’çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar’ın ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin Bahar ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir katıldı. Karar duruşmasında son sözleri alınan anne Nurcan Serçe, “Çocuklarım hala yurtta ve henüz çocuklarımı bana vermediler. Ben çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim. Yeni bir işe girdim, ailemin desteği ile kendime bir ofis açtım. Ben olanlardan dolayı çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

KASTEN YARALAMA SUÇU İLE CEZALANDIRILMASI ÖNGÖRÜLDÜ

Adli Tıp uzmanı Doktor Mustafa Özdemir duruşma salonuna davet edilerek, iddiaya konu olan görüntüler izletildi. Bilirkişi Özdemir, "Çocuğun kendisinden hacim olarak büyük bir baskı uygulandığı görünmektedir ancak bunun ne kadar olduğunu söylemek mümkün değildir. Görüntülerde çocuğun hayati tehlike geçirmediği kasten öldürme suçu ile değil kasten yaralama suçu ile cezalandırılabileceği öngörüyorum” diye konuştu.

"ANNE NURCAN SERÇE'YE 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI"

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, “Altsoyu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” hakkında dava açılan anne Serçe’ye, "Kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üvey baba Hayrettin Bahar’ın ise beraatine karar verdi. (İHA)

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacakKocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

7183b4a7-b16f-4fdb-8ba8-9bcc427ec272

205328c6-b9a4-4734-b413-572c8e466bc9

b362f5cd-0650-472e-84df-7f5f9c375f73

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
12 yaşındaki erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismar12 yaşındaki erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismar
Anahtar Kelimeler:
Ceza Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.