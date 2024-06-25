Görüntüler olay yaratmıştı! Hüseyin Yayman'dan TikTok'a sert tepki: Daha önce uyarmıştık! Kabul edilemez

Google ekibi tam kadro TBMM’deki Dijital Mecralar Komisyonu'na geldi. Gündemdeki telif yasasının masaya yatırıldığı kritik toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın açıklamaları dikkat çekti.

Sosyal medya platformu TikTok'a eleştiriler yönelten Yayman, bir genç kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü anları paylaştığı görüntüleri hatırlattı.

Yayman şu ifadeleri kullandı;

"Daha önce TikTok’u burada ağırladık ve uyardık. TikTok isminin skandallarla anılmasına müsaade etmeye devam ediyor! Sırf etkileşim almak uğruna 5 yaşındaki yeğenine burada anlatamayacağım davranış içine girmesi kabul edilemez. Bu toplumda infial uyandırmıştır. Bu paylaşımdan sonra o kişinin savunması skandala yeni bir boyut eklemiştir."

NE OLMUŞTU?

Sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden yayın yapan bir genç kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü anları paylaştı. Çocuğun istismarı olarak nitelendirilen görüntüler tepki topladı.

Tutuklanan genç kadın savunmasında ise "Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın" ifadelerini kullandı.







