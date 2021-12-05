HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler ortaya çıktı! Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı

05.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıkarken, emekli polis memuru Süleyman C.’nin yeğeni İlyas Kütük’e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Aralık günü Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Süleyman C. (59) ile yeğeni İlyas Kütük (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunuyordu. Süleyman C. eşi Esme C. ile birlikte İlyas Kütük’ün evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C. yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas Kütük’e defalarca ateş etti. İlyas Kütük kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Dehşete düşüren anlar! Kafede husumetlisine kurşun yağdırdıDehşete düşüren anlar! Kafede husumetlisine kurşun yağdırdı

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Kütük, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! Boşandığı eşine kurşun yağdırdıİstanbul'da korkunç olay! Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
Karganın girdiği dükkana bu defa da güvercin girdiKarganın girdiği dükkana bu defa da güvercin girdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
tüm emekli asker ve polislerin elindeki silahlar toplansın bence gereksiz
Dünya malı için dünyanızı bitirdiniz .
Western film sahnesi gibi

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.