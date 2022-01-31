Görüntüler ortaya çıktı! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Denizli Pamukkale'de 26 Ocak'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı. Ortaya çıkan görüntülerde minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları anlar yer aldı. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs ise hurdaya döndü.

TREN MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Ç. yönetimindeki minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

MİNİBÜSTEN ATLAYARAK CANLARINI KURTARDILAR

Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA

