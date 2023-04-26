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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Yanık'tan o kolilerle ilgili açıklama 'Bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim'

26.04.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık'ın fotoğrafının olduğu araçta bulunan AFAD kolileri sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlanınca Bakan Yanık "Bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı. Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir." dedi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Yanık'tan o kolilerle ilgili açıklama 'Bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim'

Sosyal medyada gündem olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın görsellerinin olduğu aracın içindeki AFAD kolileri görüntüsüyle alakalı açıklama geldi. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

"KAMU KAYNAKLARINI KULLANDIĞIMIZ İDDİASI HAKSIZ VE MESNEDSİZDİR"

Bakan Yanık paylaşımında "Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir." dedi.

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Devamında Yanık "Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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"BUGÜNE KADAR BU NECİP MİLLETİN TEK BİR HELAL KURUŞUNA HALEL GETİRMEDİM"

"Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır. Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz." diyen Bakan Yanık "Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık afad ak parti

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