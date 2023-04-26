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Son dakika | Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! Bugünkü programlara katılamayacak: "Evde istirahat edeceğim"

26.04.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün akşam canlı yayında rahatsızlık geçiren, daha sonra yayına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Erdoğan evde istirahat edeceğini açıklarken bugünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını duyurdu.

Son dakika | Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! Bugünkü programlara katılamayacak: "Evde istirahat edeceğim"

Son dakika haberi: Canlı yayında geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlık durumu merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan son durumuyla ilgili bilgi paylaştı. Bugünkü programlarına katılamayacağını belirten Erdoğan programına yarın devam edeceğini belirtti.

"YAYIN ESNASINDA KÜÇÜK RAHATSIZLIK GEÇİRDİM"

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

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Erdoğan dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV yayınında gündemi değerlendirdi.

BUGÜNKÜ PROGRAMLARI İPTAL OLDU

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

ERDOĞAN YERİNE FUAT OKTAY KATILACAK

"Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

"Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

"Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

"CİDDİ MANADA ÜŞÜTMÜŞÜM"

Erdoğan dün akşamki canlı yayında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle verilen aranın ardından döndükten sonra şunları söylemişti:

"Üzerinize afiyetdün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan

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