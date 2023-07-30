Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı... Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı!

Manisa’da çekildiği iddia edilen ve TikTok’tan paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı. İsmi açıklanmayan bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar saniye saniye çekilerek sosyal medyadan paylaşılmıştı.

TUTUKLANDI

Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu. (AA)



