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Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! 'Annem karne hediyesi et aldı' Akşener'den dikkat çeken sözler: Kasaptan 3 parça pirzolayı...

21.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çocuk karne sevincini yaşarken karnesini alan ve annesinin kendisine verdiği hediyeyi söylenen bir çocuk, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla çok konuşuldu. Kasapta çekilen görüntülerde karnesini alan küçük çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri gündem yaratmıştı. Bu sözlerle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener "3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var" şeklinde konuştu.

Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! 'Annem karne hediyesi et aldı' Akşener'den dikkat çeken sözler: Kasaptan 3 parça pirzolayı...

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girmişti. Öğrencilerin karne sevinci yaşadığı günde sosyal medyada hızla yayılan bir video çok konuşulmuştu. Bir kasapta karnesini alan çocukla yapılan röportajda çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözlerinin yer alması sosyal medyada büyük bir gündem yaratmıştı. Herkes o çocuğu konuşurken yaşanan o anlara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi.

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"KASAPTAN 3 PARÇA PİRZOLAYI ÇOCUĞUNA HEDİYE ALAN ANNELER VAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Akşener konuşmasında sosyal medyanın konuştuğu videoya da yer verdi.

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Akşener gündem olan videoyla ilgili "Bugün Türkiye'de karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde et aldı diyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var." dedi.

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Çocuğun annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söylediği söz konusu videoda eti hazırlayan kasabın ise "Karne hediyesi kasap ağabeyinden 3 kalem pirzola" dediği duyulmuştu.

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