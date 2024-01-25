HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler sosyal medyada yer aldı... Aracın önünü kesip hakaret ettiler! O zanlılar yakalandı

Görüntüler sosyal medyada yer aldı... Aracın önünü kesip hakaret ettiler! O zanlılar yakalandı

25.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de seyir halindeki otomobilin önünü kesip tartıştığı sürücüye hakarette bulunan 2 şüphelinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. İki şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. O anlara ait görüntülerde ise sürücünün "Araçta çocuk var" dediği duyuldu. İşte o anlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçerenköy Kayışdağı Caddesi'nde bir otomobilin önüne kesip, tartıştığı sürücüyü tehdit eden ve hakarette bulunan 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

2 ZANLI YAKALANDI

M.S'nin kullandığı aracın önünü kesen U.Y. ve E.Y. Küçükbakkalköy'de yakalandı. İki şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Otomobilin önünü kesen U.Y. ve E.Y'nin tehdit ve hakarette bulunması sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızgın boğa, besiciye kabusu yaşattı! Dehşet anları kameradaKızgın boğa, besiciye kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada
Kurum vaatlerini açıklarken, İmamoğlu'ndan 'Matematik' göndermesiKurum vaatlerini açıklarken, İmamoğlu'ndan 'Matematik' göndermesi
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladıMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Bir 'Seçil Erzan' vakası daha! Milyonlarca euroluk vurgun yaptılar

Bir 'Seçil Erzan' vakası daha! Milyonlarca euroluk vurgun yaptılar

AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü

AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.