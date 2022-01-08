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  4. Görüntüler tepki çekti! "Geberen gebersin" Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem

Görüntüler tepki çekti! "Geberen gebersin" Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem

08.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da yaşanan bir olay akılalmaz görüntülere sahne oldu. Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri’nde görevli 3 personel, ambulansa yol vermedi. Personelin “Geberen gebersin” diye bağırdığı anlar sosyal medyada paylaşılırken izleyenlerde büyük tepkiye neden oldu. Görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldığı duyuruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise “Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım.” dedi.

Rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, bugün öğle saatlerinde, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunun şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

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3 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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ESPRİ YAPMIŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi. (DHA)

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