Görüntüler tepki çekti! "Geberen gebersin" Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem

Rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, bugün öğle saatlerinde, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunun şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

3 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Menteşe Belediyesi’nden Duyuru; Bugün gerek sosyal medyada gerekse görsel ve yazılı basında yer alan görüntüler üzerine inceleme ve görüntülerde yer alan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Basına ve kamuoyuna duyurulur. — Menteşe Belediyesi (@mentesebelediye) January 8, 2022

ESPRİ YAPMIŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi. (DHA)



