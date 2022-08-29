Göz ardı etmeyin! Ayak karıncalanmalarının ölümcül sonuçları var

Toplumda en sık görülen hastalıklardan olan diyabet tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Diyabet hastalarının beslenmelerine ve vücutlarındaki değişimlere ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Şeker hastaları için ayak sağlığı oldukça önem taşıyor. Periferik nöropati , genellikle ayakları ve bacakları etkileyen sinir hasarını ifade eden bir hastalıktır. Periferik nöropati hastaları genellikle ayaklarda karıncalanma , uyuşma ve ağrı yaşarlar.

ENFEKSİYON ÇOK HIZLI YAYILABİLİR

Diyabetli kişilere kesik, yara veya kırmızı lekeler, şişlik veya sıvı dolu kabarcıklar ve batık ayak tırnakları için dikkat etmeleri söylenir, çünkü bunların hepsi enfeksiyona, sepsis veya ampütasyona neden olabilir. Danışman endokrinolog ve diyabetolog Dr Mushtaqur Rahman, ayaklarda yaşanan karıncalanmaları ‘ayak krizi' olarak adlandırılabileceğini söyledi. “Bu, ayak hastalığında erken müdahalenin önemini vurgulamak için kullanmaya çalıştığımız bir terimdir. Genellikle hastalar, enfekte olmuş bir ülser, kırmızı şişmiş bir ayakla hastaneye gelirler ve bu enfeksiyon çok hızlı yayılabilir.”

ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Ayak rahatsızlıklarında hızlı bir şekilde harekete geçilmezse önemli bir ölüm nedeni olan sepsis adı verilen bir şeye yakalanabilirler. Health Shared'de yayınlanan videoda, birçok insanın başlangıçta semptomlarının ölümcül olabileceğini fark etmediğini belirtti. Ayağınızda yaşanan anormal durumlarda mutlaka doktora gitmeniz gerektiği belirtiliyor.

PERİFERİK NÖROPATİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayaklarınızda, ellerinizde, bacaklarınızda veya kollarınızda yukarı doğru yayılabilen uyuşukluk, diken batma ya da karıncalanma hissi.

Zonklama, donma veya yanma ağrısı

Dokunmak için aşırı hassasiyet

Koordinasyon eksikliği ve düşme

Motor sinirler etkilenirse kas güçsüzlüğü veya felç

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMENİZ GEREKİR?

Elinizde veya ayaklarınızda olağandışı karıncalanma, halsizlik veya ağrı hissederseniz hemen tıbbi yardım alın. Erken teşhis ve tedavi, semptomlarınızı kontrol etmek ve periferik sinirlerinize daha fazla zarar vermeyi önlemek için en iyi şansı sunar.



