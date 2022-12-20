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Göz ardı etmeyin! Terlemeniz büyük tehlike hakkında uyarıyor olabilir...

20.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terlemek en rahatsız edici sağlık problemleri arasında bulunuyor. Genellikle sıcak havalarda yaşanan terlemeler kışın da görülebiliyor. Vücutta gelişen bazı terlemeler doğal olarak görülse de olağan dışı durumlar kalp krizi ve düşük kan şekeri gibi hastalıklar hakkında uyarıyor.

Göz ardı etmeyin! Terlemeniz büyük tehlike hakkında uyarıyor olabilir...

Terlemenin koku ve görünüm olarak rahatsız edici olduğu düşünülse de terlemek tehlikeli hastalıkların uyarı işareti olabiliyor. Isı ve sıcak hava olmadan, egzersiz yapmadan yaşanan terlerin altında çok çeşitli sağlık sorunları yer alıyor. Uzmanlar soğuk terleme hakkında uyarıyor.

SOĞUK TERLEME NEDİR?

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Terleme tipik olarak doğal, faydalı bir bedensel işlevdir: Çok sıcak olduğumuzda vücut sıcaklığımızı kontrol altında tutmak için terleriz. Ama bazen hiç sıcak olmadığımız zamanlarda bile terleriz. Genellikle tüm vücudu etkilememesi ve sıklıkla geceleri üşüme ile birlikte ortaya çıkması nedeniyle sıcak terlemelerden farklıdır. Bu nedenle soğuk terleme, vücut ısısında bir düşüşün eşlik ettiği aşırı terleme ve ardından sıklıkla titreme olarak tanımlanabilir.

SOĞUK TERLEMEYE NEDEN OLAN DURUMLAR

HİPERHİDROZ

Kimsede bir damla ter yokken alnımızdan, koltuk altlarımızdan ve sırtımızdan sular akıyorsa sorunun nedeni hiperhidrozdur. Bununla birlikte, bundan muzdarip olanlar için can sıkıcı olabilse de , bu nadiren bir sağlık sorunudur . Vücudun en sık etkilenen bölgeleri koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı, nadiren yüz, kafa derisi ve kasıklardır. Terleme uyku sırasında duruyorsa ve başka semptomlar eşlik etmiyorsa tıbbi tedavi gerektirmez.

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MENOPOZ

Menopozla ilişkili değişen sıcak basmaları , aşırı terlemenin başka bir olası nedenidir. Soğuk terlemelerin menopozdaki kadınlarla sınırlı olmadığına dikkat etmek önemlidir. Orta yaşlı kadınlar da etkilenebilir ve ayrıca adet döngülerinde, gece terlemelerinde ve titremelerinde değişiklikler yaşayabilir. Bazı araştırmalara göre, bir sıcak hava dalgasından sonra menopozdaki kadınların vücut ısısı şiddetli bir şekilde düşebilir, bu da üşüme ve aynı zamanda soğuk terlemeye neden olabilir.

İLAÇLAR

Soğuk terleme, birçok ilacın yan etkisi de olabilir ve burada ayrıca reçetesiz satılan çeşitli müstahzarları da düşünmeliyiz. Araştırmalar, soğuk terleme veya aşırı terlemenin başlıca nedeninin antidepresanlar, östrojen ve androjen düzeylerini etkileyen ilaçlar ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu gösteriyor.

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ

Düşük kan şekeri veya hipoglisemi, kan şekeri seviyeleri normal seviyelerin altına düştüğünde ortaya çıkar. Vücut, kan şekeri eksikliğine oksijen eksikliğine benzer şekilde tepki verir, bunun belirtilerinden biri de vücudun soğuk terlemesidir. Araştırmalar, tip 1 ve tip 2 diyabetin hem sıcakta hem de streste azalan vücut ısısı düzenlemesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu, şeker hastalarının vücut sıcaklıklarını düzenlemekte zorlandıkları anlamına gelir.

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ENFEKSİYONLAR

Otoimmün veya bakteriyel birçok enfeksiyon soğuk terlemeye neden olabilir . Doktorlara göre, soğuk terin arkasında şu enfeksiyonlar olabilir: tüberküloz, HIV, Kovid, zatürree, mononükleoz veya tüm vücudun terlemesine yol açabilen hipertiroidizm.

TÜMÖR

Soğuk terleme birkaç kanser türünün belirtisi olabilir. Terleme en yaygın olarak lenfoma ile ilişkilidir , ancak terleme aynı zamanda lösemi ile de ilişkilendirilmiştir. Ancak karaciğer, kemik ve meme kanserini de gösterebilir.

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KALP KRİZİ

Soğuk ter de kalp krizi belirtisi olabilir. Ani soğuk terlemeye ek olarak aşağıdaki belirtiler de ortaya çıkarsa acil tıbbi yardım gereklidir: göğüste, midede, sırtta veya boyunda baskıcı ağrı, nefes almada zorluk, baş dönmesi.

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