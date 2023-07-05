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  4. Göz bebeği çürüdü, gözü maviye döndü! Estetik ameliyatında kabusu yaşadı... 8,5 aydır karanlık odadan çıkamıyor

Göz bebeği çürüdü, gözü maviye döndü! Estetik ameliyatında kabusu yaşadı... 8,5 aydır karanlık odadan çıkamıyor

05.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul Danışmanı Sibel Meriç, estetik operasyonu için bıçak altına yattı fakat başına gelmeyen kalmadı. Karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında ihmal yüzünden gözlerine kimyasal madde sıçrayan Meriç, görme kaybı yaşadı. 8,5 aydır karanlık odada yaşamak zorunda kalan talihsiz kadının çürüyen gözü maviye döndü.

Göz bebeği çürüdü, gözü maviye döndü! Estetik ameliyatında kabusu yaşadı... 8,5 aydır karanlık odadan çıkamıyor

Gayrimenkul Danışmanı Sibel Meriç; İstanbul'daki özel bir hastanede Eylül ayında karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. Ameliyata kendini daha iyi hissetmek için giren Meriç, ameliyat sonrasında ise iki gözünde görme kaybı yaşadı ve büyük acı hissetti.

AMELİYAT SIRASINDA KİMYASAL MADDE SIÇRADI

Daha sonrasında göz doktoruna giden Meriç, gerçeği öğrenince şoke oldu. İddiaya göre ameliyat sırasında Meriç'in gözüne kimyasal madde sıçradı.

GÖZÜ ÇÜRÜYEREK MAVİYE DÖNDÜ

Talihsiz kadının kahverengi gözü gün geçtikçe çürüyerek maviye döndü.

"RESMEN BENİM HAYATIMI BİTİRDİ"

Yaşadığı kabusu tv100'e anlatan Meriç, "Ameliyattan çıkınca sürekli gözlerim yandı, battı. Sadece 1,5 metreyi görebiliyorum. Kahveydi gözlerim, sağ gözüm zaten mavi oldu. Doktor, kimyasal olduğu için çok geç iyileşir diyor. Sonuçta iki göze de kornea nakli şart. Bu doktor hayatımı mahvetti. 8,5 aydır karanlık odada yaşıyorum. Kapalı cezaevi gibi. Resmen benim hayatımı bitirdi doktor." diye konuştu.

3 kez ameliyat olan ve görme kaybı yaşayan Meriç, zamanının çoğunu karanlık odada geçirmek zorunda kalırken, suçluların cezalandırılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Göz ameliyat estetik

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