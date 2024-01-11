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Göz tansiyonuna ne iyi gelir? Göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu belirtileri

06.01.2024 16:58 | Son Güncelleme:
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Gözler dünyayı keşfetmemize yardımcı olan en değerli duyularımızdır. Ancak göz tansiyonu gibi göz sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşabiliriz. Göz tansiyonu göz içindeki sıvının normalden yüksek bir basınçla birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum zamanla görme sinirine zarar verebilir ve kalıcı göz hasarına yol açabilir. Peki, göz tansiyonu neden olur, belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonuna ne iyi gelir? Göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu belirtileri

Göz tansiyonu sadece ileri yaşlardaki bireyleri değil genç ve orta yaş grubundaki kişileri de etkileyebilir. Risk faktörleri arasında ailesel öykü, yüksek tansiyon, diyabet ve göz yaralanmaları bulunur. Ancak düzenli göz muayeneleri ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ile bu risk faktörleri kontrol altına alınabilir. Göz tansiyonu genellikle belirtilerle kendini göstermez ve bu yüzden de düzenli göz muayeneleri hayati öneme sahiptir.

Göz tansiyonu neden olur?

Göz tansiyonu glokom olarak da bilinir ve göz içindeki sıvının üretiminin veya boşaltılmasının dengesizliği sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu dengesizlik, göz içi basıncının yükselmesine neden olur. Göz içi basıncının artması da görme sinirine zarar vererek körlüğe yol açabilir. Göz tansiyonunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı faktörler göz tansiyonuna neden olabilir:

  • Glokom ailesel geçiş gösteren bir hastalıktır. Ailesinde glokom olan kişilerde glokom geliştirme riski daha yüksektir.
  • Glokom genellikle 40 yaşın üzerinde ortaya çıkar.
  • Miyop kişilerde glokom geliştirme riski daha yüksektir.
  • Hipermetrop kişilerde de glokom geliştirme riski daha yüksektir.
  • Şeker hastalığı glokom riskini artırır.
  • Yüksek kan basıncı glokom riskini artırır.
  • Kornea kalınlığı göz içi basıncını etkileyebilir. Kornea kalınlığı az olan kişilerde glokom geliştirme riski daha yüksektir.
  • Göz yaralanmaları glokoma yol açabilir.
  • Göz iltihapları glokoma yol açabilir.

Glokom genellikle belirtisiz bir hastalıktır. Bu nedenle düzenli göz muayenesi yaptırmak önemlidir. Glokom erken teşhis edilirse tedavi ile görme kaybı önlenebilir veya geciktirilebilir.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonunun erken evrelerinde genellikle belirti izlenmeyebilir ve bu nedenle de düzenli göz muayenesi yaptırmak önemlidir. Göz tansiyonunun ilerleyen evrelerinde belirtiler ortaya çıkabilir. İlerleyen evrelerde ortaya çıkabilen göz tansiyonu belirtileri şunlardır:

  • Göz tansiyonu görme sinirinin hasar görmesine neden olarak görme bulanıklığına yol açabilir. Bu bulanıklık özellikle geceleri daha belirgin olabilir.
  • Göz tansiyonu ışıkların etrafında renkli haleler görülmesine neden olabilir. Bu haleler, özellikle loş ışıkta daha belirgin olabilir.
  • Göz tansiyonu göz ağrısına neden olabilir. Bu ağrı genellikle ani ve şiddetlidir.
  • Göz tansiyonu gözde kızarıklığa neden olabilir.
  • Göz tansiyonu gözde dolgunluk hissine neden olabilir.

Glokomun türlerinden birisi olan dar açılı glokom, daha hızlı ilerleyen ve daha şiddetli belirtilere neden olabilen bir glokom türüdür. Dar açılı glokomun belirtileri şunlardır:

  • Dar açılı glokom ani, şiddetli göz ağrısına neden olabilir. Bu ağrı genellikle bir gözde görülür.
  • Hızlı bir şekilde görme kaybına yol açabilir.
  • Bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Göz tansiyonuna ne iyi gelir?

Göz tansiyonu (glokom), bir sağlık profesyoneli tarafından teşhis edildiğinde, genellikle uzman bir göz doktoru tarafından yönetilmesi gereken bir durumdur. Ancak bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal yöntemler, genel göz sağlığını destekleyebilir. Ancak bu önerileri uygulamadan önce her zaman bir doktora danışmalısınız. Göz tansiyonunu hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı genel öneriler ise şöyle sıralanabilir:

  • Antioksidanlar göz sağlığını destekleyebilir. Renkli sebzeler ve meyveler, özellikle A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir, bu da göz sağlığı için önemlidir.
  • Düzenli egzersiz genel sağlığı artırabilir ve göz tansiyonunu düşürebilir. Egzersiz kan dolaşımını artırabilir ve bu da göz sağlığına olumlu katkıda bulunabilir.
  • Göz kaslarını güçlendiren ve esnekliğini artıran bazı göz egzersizleri göz sağlığını destekleyebilir. Ancak bu egzersizleri yapmadan önce bir göz doktoruna danışmalısınız.
  • Göz tansiyonu gibi sorunlar genellikle belirti göstermez bu nedenle düzenli göz muayeneleri önemlidir. Erken teşhis, tedavi olasılıklarını artırabilir.
  • Stres göz tansiyonunu etkileyebilir. Rahatlatıcı aktiviteler, meditasyon veya derin nefes alma egzersizleri, stresle baş etmenize yardımcı olabilir.
  • Yeterli su içmek genel sağlık üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Gözlerin iyi hidrate olması da önemlidir.
  • Yüksek tuzlu diyetler tansiyonu artırabilir ve dolayısıyla göz tansiyonunu etkileyebilir. Tuz tüketimini sınırlamak önemli olabilir.

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