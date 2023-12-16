Gözaltına alınan Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul'un Pendik ve Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki iki güzellik merkezinin kurşunlanması olayıyla ilgili 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ECE RONAY'IN TELEFONU İNCELENECEK

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan, aralarında sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da bulunduğu zanlıların cep telefonları, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleniyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OTOMATİK SİLAH, TABANCA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemiş, dün düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

(AA)





