HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözaltına alınan Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Gözaltına alınan Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

16.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Kocaeli'de güzellik salonlarının kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın cep telefonu inceleniyor.

Gözaltına alınan Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul'un Pendik ve Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki iki güzellik merkezinin kurşunlanması olayıyla ilgili 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

r2

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ECE RONAY'IN TELEFONU İNCELENECEK

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan, aralarında sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da bulunduğu zanlıların cep telefonları, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleniyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

r1

OTOMATİK SİLAH, TABANCA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemiş, dün düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Tekin'den önemli açıklamalarBakan Tekin'den önemli açıklamalar
Yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi!Yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi!
Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar: 'AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır'Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar: 'AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır'
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ece Ronay
En Çok Okunan Haberler
Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar: 'AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır'

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar: 'AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır'

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Bolu'da dehşet anları! Pompalı tüfekle katliam yaptı, görüntüler ortaya çıktı

Bolu'da dehşet anları! Pompalı tüfekle katliam yaptı, görüntüler ortaya çıktı

O ilde uyarıların ardından beklenen oldu: Beyaza büründü... Yeni uyarı

O ilde uyarıların ardından beklenen oldu: Beyaza büründü... Yeni uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.