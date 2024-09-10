Gözaltına alınmıştı! Narin'in babası serbest bırakıldı

Narin’in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran’ın eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BABASI SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturmada gözaltı sayısı 24'e düştü.

AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturmada tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesinden;

Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Yoktur. Yok öyle bir şey

Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Yok öyle bir şey ben öldürmedim.