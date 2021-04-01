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Gözler AB'deki sağcıların üçlü zirvesinde! Türkiye de görüşülecek

01.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa siyasetinin gözü bugün gerçekleşecek üçlü zirvede. Avrupa'nın önde gelen sağcı partileri ve liderleri bugün bir araya gelerek yeni bir oluşumun temelini atmaya hazırlanıyor. Sağcı liderlerin gündem maddeleri arasında Türkiye de yer alıyor.

Gözler AB'deki sağcıların üçlü zirvesinde! Türkiye de görüşülecek

Avrupa Birliği’nde yeni bir ittifak kurulma aşamasında… Avrupa’nın muhafazakar ve ulusalcı liderleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya’nın sağcı partisi PiS’in genel başkanı ve başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, İtalyan sağcı lider Matteo Salvini ile bugün görüşecek.

Avrupa siyasetinde büyük bir dalgalanmaya yol açacak bu görüşme ile birlikte Avrupa Parlamentosu’ndaki güçler dengesi de değişecek. Üç siyasetçi bugün bir araya gelirken olayları tetikleyen ise Orban’ın sağcı partisi Fidesz’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa’nın Halkı bloğundan ayrılması oldu.

Yaklaşık 2 hafta önce Almanya’nın Hıristiyan Demokrat Birliği’nin de aralarında olduğu siyasi oluşumdan ayrılan Orban, yeni bir sağ ittifak kurmanın zeminini yokluyor.

“İKİNCİ BÜYÜK BLOK OLABİLİR”

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, üç siyasetçinin ortak bir zeminde buluşmak istediğini aktarırken, “Eğer bu üç lider diğer sağcı partilerden yeteri kadar destek alırsa, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük ikinci blok olabilirler” dedi.

Geçmişte Türkiye ve Türklere karşı da saldırıda bulunan İtalya’nın sağcı partisi İtalya Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, “Siyasi gruplaşmayı konuşmak yerine yeni bir Avrupa idealini konuşacağız. İş, refah, aile ve bizi bir araya getiren değerleri temel alan bir Avrupa ideali” dedi.

TÜRKİYE’YE YAKLAŞIM GÜNDEMDE

Salvini, “Ayrıca mülteci politikalarını, uluslararası ortaklıkları, Rusya, Çin ve Türkiye’ye yaklaşımımızı konuşacağız. Türkiye Avrupa’nın kapılarında bir soruna sebep oluyor” dedi.

Bu tür bir sağcı ittifak 2019 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon tarafından gündeme gelmiş fakat taraflar bulundukları ittifakı terk etmemişti.

KISA SÜREDE SAYILARI ARTIYOR

Polonyalı sağcı parti PiS ve küçük müttefiki Polonya’nın 52 sandalyesinin 27’sine sahipken Orban’ın Fidesz Partisi de Macaristan’dan 21 sandalyesinden 11’ine sahip.

Avrupa Parlamentosu’nda İtalya’nın en büyük partisi olan İtalya’nın Ligi Partisi de ülkesine ayrılan 76 sandalyeden 28’ine sahip. Bu verilere ve yakında diğer ülkelerden gelecek sağcı partilerle birlikte bu oluşum kısa bir süre içerisinde Avrupa Parlamentosu içerisindeki gücünü artırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye

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