Gözler AB'deki sağcıların üçlü zirvesinde! Türkiye de görüşülecek

Avrupa Birliği’nde yeni bir ittifak kurulma aşamasında… Avrupa’nın muhafazakar ve ulusalcı liderleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya’nın sağcı partisi PiS’in genel başkanı ve başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, İtalyan sağcı lider Matteo Salvini ile bugün görüşecek.

Avrupa siyasetinde büyük bir dalgalanmaya yol açacak bu görüşme ile birlikte Avrupa Parlamentosu’ndaki güçler dengesi de değişecek. Üç siyasetçi bugün bir araya gelirken olayları tetikleyen ise Orban’ın sağcı partisi Fidesz’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa’nın Halkı bloğundan ayrılması oldu.

Yaklaşık 2 hafta önce Almanya’nın Hıristiyan Demokrat Birliği’nin de aralarında olduğu siyasi oluşumdan ayrılan Orban, yeni bir sağ ittifak kurmanın zeminini yokluyor.

“İKİNCİ BÜYÜK BLOK OLABİLİR”

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, üç siyasetçinin ortak bir zeminde buluşmak istediğini aktarırken, “Eğer bu üç lider diğer sağcı partilerden yeteri kadar destek alırsa, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük ikinci blok olabilirler” dedi.