Gözler bugünkü görüşmede! Akşener'le görüşecek olan Hüseyin Baş İYİ Parti'den adayı mı olacak?

Ankara'da tüm gözler Meral Akşener-Hüseyin Baş'a görüşmesine çevrildi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’nda olmak istediğini açıklamış, "Ya bizi Milletİ İttifakı'na alın ya da neden almadığınızı açıklayın" çağrısı yapmıştı. BTP lideri Baş’a ilk yanıt İYİ Parti’den gelmişti. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia ise gündem yarattı.

GÖZLER MERAL AKŞENER-HÜSEYİN BAŞ GÖRÜŞMESİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün saat 17.00’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Sayın Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği duyuruldu.

HÜSEYİN BAŞ, İYİ PARTİ'NİN TRABZON ADAYI MI OLACAK?

Altılı Masa liderlerinin BTP'nin davet edileceğinden haberi olmadığını iddia eden Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti ile BTP arasındaki ilişkiyi kaleme aldığı yazısında, “Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İYİ Parti’den Trabzon’dan milletvekili adayı olacak” dedi.

"OYU DEMOKRAT PARTİ'DEN FAZLA"

İYİ Partililere göre seçimde gençlerin tercihi belirleyici olacağını ifade eden Saymaz, "Hüseyin Baş da gençlerin sevdiği bir siyasetçi olarak önce çıkıyor. ‘Baş’ın oyu Demokrat Parti’den fazla’ diyorlar" bilgisini paylaştı.