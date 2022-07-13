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  4. Gözlerine inanamadılar! Yağmurdan sonra ortaya çıktı... Hemen ekiplere haber verdiler

Gözlerine inanamadılar! Yağmurdan sonra ortaya çıktı... Hemen ekiplere haber verdiler

13.07.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. Yağmur suyunun toprağı aşındırması sonucu vatandaşlar, aşınan toprağın altından insan iskeleti çıktığını gördü. Vatandaşların durumu haber verdiği köy muhtarı olayla ilgili o mevkide Rum mezarlarının olduğunun söylendiğini ancak kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi göründüğünü belirtti. Durumun jandarmaya bildirildiğini, Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yetkililerin inceleme yapacağını söyledi.

Gözlerine inanamadılar! Yağmurdan sonra ortaya çıktı... Hemen ekiplere haber verdiler

İkizören köyünde etkili olan yağmur, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazideki toprağı aşındırdı. Aşınan toprağın altından çıkan kafatası ve kemikleri gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e bildirdi. Ünver, konuyla ilgili gerekli kurumlara bilgi verdi. Ünver, gazetecilere, dün akşam saatlerinde vatandaşların kafatasına benzer bir şey görmesi üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi.

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"MÜSLÜMAN MEZARI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler." ifadelerini kullandı. (AA)

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Çankırı
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