Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Gözünüzle ilgili problemleriniz varsa göz sağlığınızı korumak için gözlük kullanmanız gerekir. Özellikle yaz aylarında bu duruma daha fazla özen gösterilmesi oldukça önem taşır. Normal gözlük camlarında güneş yansıma yaptığı için daha rahatsız edici bir hâle gelir. Numaralı güneş gözlükleri ise sizi bu durumdan kurtarabilir. Hem kadın hem de erkeklerin rahatlıkla kullanıp kendilerini daha iyi hissedeceği ve göz sağlıklarını koruyabileceği birbirinden şık numaralı güneş gözlüğü modellerini sizler için derledik.

1. Hem şık hem havalı: XLC Bahamas SB-Plus Gözlük

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Hollywood filmlerinden fırlamış gibi görünen XLC Bahamas SB-Plus Gözlük, cam takılabilen numaralı gözlük modellerinden. Siyah tasarımı ve modern dizaynıyla oldukça dikkat çekici olan ürünün alt bölümünde numaralı gözlük, üst bölümünde ise siyah güneş gözlüğü camı bulunuyor. İki farklı hâliyle konforlu şekilde kullanabileceğiniz ürün; kolay açma kapama, orta derece sıkılık, sağlam menteşe ve kolay gevşememe özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yüzünüze bu tarz duruşu olan gözlükleri yakıştırıyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

2. Yaz aylarını renksiz geçirmek istemeyenlere: Valeron Numaralı Çerçeve Güneş Gözlüğü

Yaz denilince aklına rengârenk aksesuar modelleri gelen kişi sayısı oldukça fazla. Bu aksesuarlar arasında güneş gözlükleri de yerini almış durumda. Günümüzde güneş gözlüğü modelleri oldukça canlı renk, desen ve numaralı camlara sahip olduklarından tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Valeron Numaralı Çerçeve Güneş Gözlüğü; yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip. Gözlük modelinin yalnızca iç kısmı renkli olabildiği gibi hem iç hem dış kenarları da renkli şekilde tercih edilebiliyor. Kendi zevkinize göre kolayca seçim yapacağınız ürünü yaz boyunca severek kullanacağınıza eminiz.

3. "Numaralı gözlüğüm çok güzel keşke güneş gözlüğü şeklinde olsa." diyenler için

Numaralı gözlüğünüzü uzun arayışlar sonucu özenle seçtiyseniz bu ürün tam size göre! HomeCare Clip On Güneş Gözlüğü Gözlük İlavesi, numaralı gözlük çerçevelerinize yerleştirilerek kullanılıyor. Kullandığınız çerçeveyi ya da gözlüğü değiştirmeden güneş gözlüğüne bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Polarize özelliğe sahip camları olan ürün, 6'lı olarak satılıyor. Ürünün avantajları arasında yukarı ve aşağı şekilde hareket ettirilmesi de yer alıyor. Güneş gözlüğü yerine numaralı gözlüğünüze ihtiyaç duyduğunuz zaman ilave camı kolayca yukarı kaldırabilir, gününüzü dilediğiniz gibi sürdürebilirsiniz.

4. Daha iyi çözünürlük isteyenler için numaralı rengârenk gözlükler

Renk körü gözlük olarak adlandırılan bu tarz gözlükler, renkli camları ve her yüze uygun yapılarıyla oldukça popüler modeller arasında yer alıyor. Renk zayıflığı ya da renk körlüğü rahatsızlığı olan kişilere özel olarak üretilen bu ürünler, klipsleri sayesinde numaralı gözlüklere kolayca yerleştiriliyor. XINL Reçeteli Gözlükler; spor, balık tutma ve seyahat gibi aklınıza gelebilecek her türlü dış mekân etkinlikleri için biçilmiş kaftan. Kullanıcının renk çözünürlüğü ve görüşünü artırmak için oldukça uygun olan ürün, numaralı gözlüklere kolay takılıp çıkarılabildiği için en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

5. Havalı ve çekici görünüm yakalamak isteyenlere

Güneş gözlüğünüz ile havalı görünmeyi seven biriyseniz Jwl Çerçeve Klipsi Antifar Sarı veya Siyah Sarı Klips Gözlük tam size göre! Kullanımı kolay ve bakımı basit olan çerçeve klipsi, dikkat çekici tasarımlar arasında yer alıyor. Numaralı gözlük kullananlar için özel olarak hazırlanan model, ölçüleri sayesinde klasik gözlük çerçeveleri ile son derece uyumlu. Gri ya da siyah camlardan sıkılan numaralı gözlük kullanıcılarındansanız ürünü sevebilirsiniz. Her mevsimde rahatlıkla tercih edilebilen ürün, moda severlerin yakın takibinde.

6. Okuma gözlüğü kullanıyorsanız bu model tam size göre

MIRYEA Rimless Bifokal Okuma Gözlüğü ile hem yakını hem de uzağı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu model özel olarak okuma gözlüğüne ihtiyaç duyan kişiler için üretilmiş. Okuma esnasında göz yorgunluğu yaşamanızı engelleyen ürün, karşıya bakmanız gerektiğinde bulanıklık yaratmaz. Dış mekânlarda okumayı sevenler için oldukça ideal olan model, göz sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur. UV400 özelliği ile yeterli korumayı sağlayan model, iki farklı rengi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tüm faydalarının yanında unisex olan tasarımı sayesinde hem kadın hem erkek kullanıcılara hitap ediyor. İki farklı gözlük taşımaktan sıkıldıysanız bu ürün ile rahat edeceğinize eminiz.

7. Tüm gözlük numaraları ile uyumlu polarize gözlük

Gözlük kullananların en büyük sorunları arasında gözlüklerine yansıyan rahatsız edici ışıklar yer alır. Polarize gözlük, ışık yansımalarının önüne geçerek gözlerinizi rahat ettirir. % 100 UV koruması sağlayan Exgardrop Polarize Gözlük Klipsi, her yüze ve gözlüğe uyacak şekilde tasarlanmış. Stilinizi tamamlayıp aynı zamanda klipsi ile numaralı gözlüklerinize rahatlıkla tutturulacak bir model arıyorsanız bu ürün tam size göre. Polarize camı sayesinde gözlerinizi, ölçüleri sayesinde de yüzünüzü rahat ettirecek ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

8. "Hem numaralı gözlük takayım hem güneşten etkilenmeden araba kullanabileyim." diyenlere

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Numaralı gözlüğe sahip araç kullanıcıları, özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı yaşıyor. D Dolity Klipsli Gözlük, kullanıcıların yeni favorileri arasında yer alıyor. Açık havada sık vakit geçirenler veya seyahat edenler için oldukça kullanışlı olan ürün, iyileştirilmiş görüntü, sudan etkilenmeyen yapı ve gelişmiş parlak tasarımıyla oldukça ilgi çekici. Büyük kalınlığa sahip olan gözlükler dışındaki modeller için kullanımı uygun olan ürün, herkes için ideal. UV400 koruması ve polarize camlarıyla aks üzerine yansıyan dikey parlamayı ve ışığı emerek daha net görüş sağlıyor. Ürün, özel kaplama camları sayesinde aşınma, çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklı.

9. İkisi bir arada ürünler her zaman güzel ama bu gözlük olağanüstü!

Standart kemik gözlük modelleri ile güneş gözlüğünün birleşiminden oluşan De Valentini Klipsli Güneş Gözlüğü, gözlük modasının öncülerinden. Ürünü numaralı gözlüğünüzün üzerine taktığınızda gözlüğünüz güneş gözlüğüne dönüşüyor. Tak çıkar özelliği sayesinde numaralı ve güneş gözlüğünüzü ayrı ayrı taşımanız gerekmiyor. Camları standart mika olan kemik çerçeveli ürüne istediğiniz numaralı camları taktırabilirsiniz. Fiyat performans ürünleri arasında yer alan model, oldukça şık ve kaliteli bir duruşa sahip.

10. Leoparın gücü adına!

Yuvarlak gözlükler son dönemlerin popüler modelleri arasında bulunuyor. Slazenger Klipsli Polarize Gözlük, hem leopar hem de yuvarlak tasarıma sahip. İki şık detay bir araya gelince bakmalara doyamayacağınız ürün, kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanılabilir. Numaralı gözlük camlarınızı kolayca kemik çerçeveye taktırarak ürünü rahatça kullanılabilirsiniz. Bu özellikleri sayesinde hem sağlıklı görüş hem de güneşten korunma sağlıyor. Günlük hayatta ya da özel davetlerde giyeceğiniz her kıyafet ile uyumu yakalayabilen ürünün leopar tasarımı, şıklığı yakalamanıza yardımcı oluyor. 2 yıl garantili olan gözlüğü uzun süre kullanacağınıza eminiz.