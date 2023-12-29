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Gözyaşları içinde video çekip sosyal medyadan paylaştı! Yardım istedi: 'Son rahat uyumaların merak etme'

29.12.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Genç bir kızın paylaştığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Videoda genç kız, bir kişiden şiddet gördüğünü iddia etti. Uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerine devam eden kişiden kurtulmak için gözyaşları içinde video çeken genç kız, "Polisi aradım 'Ya bu adamı kaç kere şikayet ettim. Arabama saldırdı, saldınız. Benim evime uzaklaştırma kararı varken saldınız. Daha ne bekliyorsunuz' dedim. Kimse bir şey yapmıyor, farkında mısınız" dedi.

Sosyal medyada Hilal Yılmaz isimli genç bir kadının çektiği video gündem oldu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kadın, sürekli tehdit aldığı ve daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Uğur Çırak isimli kişiden kurtulmak için video çekti.

"KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR, FARKINDA MISINIZ?"

Sosyal medyadan paylaşılan videoda genç kadın şunları ifade etti:

"Anlatamıyorum çünkü uçak moduna aldığımda interneti açamıyorum. İnterneti açtığımda sürekli arkadan arama geliyor. O yüzden uçak moduna alıp video çekeyim dedim. Ben her yerden engelledim, halen aynı engelli numaradan arıyor, beni tehdit ediyor. Polisi aradım 'Ya bu adamı kaç kere şikayet ettim. Arabama saldırdı, saldınız. Benim evime uzaklaştırma kararı varken saldınız. Daha ne bekliyorsunuz' dedim. Kimse bir şey yapmıyor, farkında mısınız?"

"SON RAHAT UYUMALARIN MERAK ETME"

Genç kadın, sosyal medya hesabından gelen tehdit mesajlarını da paylaştı. Gelen tehdit mesajlarında arasında 'Son rahat uyumaların merak etme' şeklindeki mesaj dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Genç kızın videosu sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Genç kadının yanında olduklarına dair birçok kullanıcıdan mesaj gelirken gerekenin yapılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya şiddet
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