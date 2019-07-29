GRAFİKLİ - İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları

AHMET FURKAN MERCAN - Dünya genelinde insan ticareti mağdurlarının yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 23'ünü kız çocukları, yüzde 21'ini erkekler ve yüzde 7'sini de erkek çocukları oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) insan ticareti mağdurlarının durumuna ilişkin toplumu bilinçlendirme ve söz konusu mağdurların haklarının korunması amacıyla 30 Temmuz 2013'te "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" ilan etti.

İnsan ticareti mağdurlarının sayısına ilişkin farklı rakamlar telaffuz edilse de siyasi istikrarsızlık ve kötü ekonomik koşullar sebebiyle giderek artış gösteriyor.

BM'nin ilgili raporlarına göre, mağdurlar daha çok cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği, yasa dışı hizmetçilik ve yasa dışı askerlik alanlarında istismar ediliyor.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu"na göre, küresel insan ticaretinin en büyük mağdurlarını kadın ve kız çocukları oluşturuyor.

Rapor, mağdurların yüzde 59'unun cinsel sömürüye, yüzde 34'ünün zorunlu çalıştırmaya maruz bırakıldığını belirtiyor.