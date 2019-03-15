İSTANBUL (AA) - Gratis, 15 Mart Tüketiciler Günü’nde "koşulsuz iade dönemi"ni başlattı.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, hizmet ağı yaygınlığı ile sektöründe lider olan Gratis, 15 Mart Tüketiciler Günü’nde hizmet kalitesini artırmak ve müşterilerinin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek amacıyla bir ilke daha imza attı.

Gratis’in başlattığı "koşulsuz iade dönemi" kapsamında Gratis Kart sahibi tüketiciler, satın aldığı ürün ya da ürünlerden memnun kalmadığı takdirde kullanılmış olsa bile sebep belirtmeksizin 30 gün içinde fiş ya da faturaları ile koşulsuz iade yapabilecek.

Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 10 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, başlattığı koşulsuz iade hizmeti ile sektöründe kusursuz alışveriş sürecini sunan tek marka olmayı hedefliyor.

Gratis kart sahibi olan herkesin alışveriş sonrasında kullanıp memnun kalmadığı ürün ya da ürünler için sebep belirtmeksizin iade ve değişim yapma hakkı sunan "koşulsuz iade" hizmeti, Türkiye çapında 78 ilde hizmet veren 600’e yakın Gratis mağazasında geçerli olacak.

