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Green Card çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Green Card sonuçları 2021...

07.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için binlerce vatandaşın her sene başvuru yaptığı Green Card başvuru sonuçları araştırılmaya başlandı. Green Card çekiliş sonuç tarihi için az bir zaman kalırken geri sayım başladı. Peki çok merak edilen Green Card çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Green Card sonuçları 2021...

Green Card çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Green Card sonuçları 2021...

Binlerce vatandaşın Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için başvurduğu Green Card sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki çok merak edilen Green Card çekiliş sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞTE GREEN CARD SONUÇLARI 2021 AÇIKLANMA TARİHİ...

En az lise mezunu olmak ve 18 yaşından büyük olmak koşuluyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu çalışma, eğitim, oturma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyen milyonlarca vatandaş Green Card için başvuruda bulunmuştu. Başvuranlar vatandaşlarda mal varlığı veya herhangi dil şartı aranmıyordu.

Başvurular sonrası Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla beklenmeye başladı. Bu sene yapılan 2021 yılı Green Card çekiliş sonuçları 8 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da açıklanacak.

Green Card başvuru sonuçları bu link üzerinden açıklanacak: https://dvprogram.state.gov/

Green Card çekilişine katılmak için en az lise mezunu olmak ve eğer lise mezunu değilseniz son beş sene içerisinde en az iki sene iş tecrübesine sahip olmak şartlar arasında bulunuyor.


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