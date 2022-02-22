Grip, soğuk algınlığı derken bir de zayıflatıyormuş! Ihlamuru böyle için

Zayıflamak hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Gribe ve soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra soğuk kış günlerinde iç ısıtan ıhlamurun bir de zayıflattığı ortaya çıktı. Ihlamur çayı geçmişten günümüze kış hastalıklarının şifası olarak biliniyor.

ZAYIFLAMAK İÇİN IHLAMUR NASIL TÜKETİLMELİ?

Özellikle sabah uykudan uyanır uyanmaz bir bardak ıhlamur çayı içilmesi tavsiye ediliyor. Ihlamur çayı tok tutar iştahın azalmasını sağlar bu durumda az yemek yiyerek kilo vermek mümkün.

IHLAMURU AÇ KARNINA İÇİN

Aç karnına içilen ıhlamur detoks etkisi yapıyor ara öğünlerde yine düzenli olarak içilen ıhlamur kilo verilmesini sağlıyor. Ihlamurun şekersiz olarak içilmesi öneriliyor fakat içilemiyorsa çok az miktarda şeker eklenebilir.

Ihlamuru hazır poşet çaylar şeklinde alabilirsiniz fakat en sağlıklı olanı aktardan alınan taze çiçek halindeki ıhlamur çok daha sağlıklı ve etkili olacaktır.

Şuna dikkat edilmesi gerekiyor tek başına tüketilen ıhlamurun kilo vermek için çok etkisi olmayacaktır. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak diyet programı uygulamak gerekir bu şekilde çok daha hızlı ve sağlıklı kilo vermek mümkündür.

Ihlamuru tüketmek için belirli bir vakit yoktur özellikle yemeklerden önce tüketilen bir bardak ıhlamur iştah kapatır daha az yemek yeme isteği olur bu durumda daha az kalori alarak zayıflamak mümkün. Vücudun direncini arttıran ıhlamur kışın soğuk havalarda inanılmaz etkili bir çaydır.



