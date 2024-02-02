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Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra bir artış da o vakalarda! Uzman isim uyardı 'Kış aylarında dışarı çıkıldığında...'

02.02.2024 16:26 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar, kış aylarında kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü söyleyerek, "Kış aylarında dışarı çıkıldığında hava şartlarına göre giyinilmelidir” diyerek uyarılarda bulundu.

Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra bir artış da o vakalarda! Uzman isim uyardı 'Kış aylarında dışarı çıkıldığında...'

Soğuk havaların etkisini gösterdiği Diyarbakır’ın kırsal mahallelerinde kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma, yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor. Bu sebepten ötürü de her kış hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde kırık, çıkık ve burkulma vakalarında artış yaşanıyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Azad Yıldırım, kırık ve çıkık vakalarının yaşanmaması için hava durumuna göre ayakkabı ve elbise giyilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"HAVA DURUMUNA GÖRE AYAKKABI VE ELBİSE GİYMELERİNDE FAYDA VAR"

Yıldırım, “Bölgemizde son zamanlarda artan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle acil servisimize gelen kırık sayısında artış görülmektedir. Bu kırıkların yaşanmaması için buzlanma olduğu zaman kişilerin yürümelerine dikkat etmesi gerek. Hava durumuna göre ayakkabı ve elbise giymelerinde fayda var. Bu konuda özellikle ayakkabı seçimi çok önemlidir. Küçük adımlarla dikkatli yürümek önem arz ediyor” dedi.

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Kırık vakalarında sağlık personeli dahilinde müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Kırık için evde ekstradan yapılabilecek bir şey yoktur. Genelde kalça kırıkları acil servislere başvurur. Genel olarak kırık yaşanan uzuvda deformasyon dediğimiz şekil bozukluğu ağrı ve çok az da olsa açık kırık dediğimiz kemiğin dışarı çıkması şeklinde görülebilir. Burada yapılabilecek en önemli unsur, sağlık ekiplerini arayıp bilgilendirme bulunmalarıdır” diye konuştu.

Dünyada istatistiklerin yapıldığı ülkelerde en sık ölüm ve yaralanma nedeninin yüksekten düşmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkemizde ise inşaat sanayisine bağlı yüksekten düşmeler sonrası çok kırık oluyor. Bu tabi tedbirsizlik sonrasında oluşan durumlardır. Kışın ise daha çok buzlanmalara bağlı kırıklar görülmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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kar kış kırık belirtileri
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