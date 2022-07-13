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GSB Kitap kart nedir? GSB Kitap kart nasıl ve nereden alınır?

13.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB Kitap kart, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş bu kartın nasıl ve nereden alındığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki GSB Kitap kart nedir? GSB Kitap kart nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GSB Kitap kart nedir? GSB Kitap kart nasıl ve nereden alınır?

GSB Kitap günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Peki GSB Kitap kart nedir? GSB Kitap kart nasıl ve nereden alınır? Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ve detaylar haberimizde...

GSB KİTAP KART NEDİR?

GSB kitap kart ile ilgili dikkat çeken açıklama geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1000 adet kitap kart, '#GSBKitapKart' etiketi ile bayramda okuduğu kitabı yoruma yazan arkadaşlarıma gidecek."

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GSB KİTAP KART NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap kartına sahip olabilmek için Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesaabından yaptığı çekilişlere katılmak gerekiyor.

Bu çekilişler sonucunda vatandaşlar bu kitap kartlara sahip olabiliyor.

GSB KİTAP KART NASIL KULLANILIR?

GSB Kitap Kart kazanan kişiler ne kadar kaldığını öğrenmek isteyen için, mağazalar üzerinden kasiyer yardımıyla sorgulama yapabilirler.

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mehmet kasapoğlu
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