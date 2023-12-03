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GTA 6 uğruna Rockstar çalışanının başını yaktı! Merakla beklenen oyundan görüntüler sızdırdığını iddia etti

03.12.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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GTA 6'nın ilk fragmanının yayınlanmasına günler kaldı ancak sosyal medya yeni bir sızıntı haberiyle çalkalandı. Bir Rockstar çalışanının oğlu veya oğlunun arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi, GTA 6'dan olduğunu iddia ettiği video paylaştı.

GTA 6 uğruna Rockstar çalışanının başını yaktı! Merakla beklenen oyundan görüntüler sızdırdığını iddia etti

GTA 6 olarak adlandırılması beklenen Rockstar Games'in popüler Grand Theft Auto serisinin yeni oyununun ilk fragmanı 5 Aralık Salı günü yayınlanacak. Ancak GTA 6'nın ilk fragmanının yayınlanmasına günler kala, oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

GTA'DAN GÖRÜNTÜLER SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Rockstar Games'te sanat direktörü olarak görev yapan Aaron Garbut'un oğlu veya oğlunun arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi, GTA 6'dan (Grand Theft Auto VI) olduğunu iddia ettiği video paylaştı.
Bir TikTok hesabı aracılığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu videoda oyunun hata ayıklama menüsü açıkken kişinin kamerayla etrafın gösterildiği görüldü.

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Ancak kısa süre sonra söz konusu TikTok hesabı kapatıldı ve Rockstar Games de görüntüleri internetten kaldırtmaya başladı.

İddialara göre hesap sahibi ise Garbut'un oğlu veya oğlunun arkadaşı. Bu konuda farklı iddialar mevcut olsa da sızıntı kaynağı, kendini kanıtlamak için bir fotoğraf da paylaşmış durumda. Söz konusu fotoğrafta Aaron Garbut yer alıyor.

Görüntülerin GTA 6'ya (GTA VI) ait olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Rockstar Games'ten de bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Üstelik Aaron Garbut da sessizliğini korumakta.

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