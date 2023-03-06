Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'in 12 maddesi açıklandı! Altılı Masa Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'in 12 maddesi nedir?

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması bugün yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası belli oldu. İşte detaylar.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI AÇIKLANDI!

Millet İttifakı bugün saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti.Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı siz kardeşlerimize duyurmayı görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayımız olarak takdim ediyoruz."

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİSTEM'İN 12 MADDELİK YOL HARİTASI

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları aynı zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde de mutabakata vardı.

12 maddelik yol haritası şu şekilde: