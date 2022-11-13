Güçlükle ayakta durdu! Eve geldiğinde gördüğü karşısında şoke oldu, her şeyi ateşe verdi

Düzce'de kiracısıyla tartışan ev sahibi, kiracısının eşyalarını kapıya koydu. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinirlenen kiracı ise eşyalarını ateşe verip yaktı. Kiracı ayakta durmakta güçlük çekerken o anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Ramazan B., oturduğu evin sahibi M.Y. ile tartıştı. Tartışmadan sonra dışarı çıkan Ramazan B., geri döndüğünde kapıda eşyalarını gördü. Ev sahibine sinirlenen Ramazan B., eşyaları ateşe verip yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayakta duran Ramazan B.'yi arkadaşları bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiye alevleri söndürülürken, Ramazan B. ile yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. Ramazan B.’nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA