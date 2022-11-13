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Güçlükle ayakta durdu! Eve geldiğinde gördüğü karşısında şoke oldu, her şeyi ateşe verdi

13.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Düzce'de kiracı ile ev sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan olay sonrası eve gelen kiracı, eşyalarını kapıda gördü. Ev sahibine sinirlenen kişi, eşyalarını ateşe verip yaktı. Kiracı güçlükle ayakta dururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güçlükle ayakta durdu! Eve geldiğinde gördüğü karşısında şoke oldu, her şeyi ateşe verdi

Düzce'de kiracısıyla tartışan ev sahibi, kiracısının eşyalarını kapıya koydu. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinirlenen kiracı ise eşyalarını ateşe verip yaktı. Kiracı ayakta durmakta güçlük çekerken o anlar saniye saniye görüntülendi.

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SİNİRLENİP EŞYALARINI ATEŞE VERDİ

Olay, gece saatlerinde Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Ramazan B., oturduğu evin sahibi M.Y. ile tartıştı. Tartışmadan sonra dışarı çıkan Ramazan B., geri döndüğünde kapıda eşyalarını gördü. Ev sahibine sinirlenen Ramazan B., eşyaları ateşe verip yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayakta duran Ramazan B.'yi arkadaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İtfaiye alevleri söndürülürken, Ramazan B. ile yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. Ramazan B.’nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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