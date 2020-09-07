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Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyete götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası, oturma eylemi yapmak isteyince ifadelerine başvurulmak üzere polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyete götürüldü

Kentte 5 Ocak'ta kaybolan ve 247 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve kız kardeşi Aygül Doku, olaya ilişkin Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Anne Bedriye Doku, basın açıklamasında, kızının bir an önce bulunması istediklerini belirterek, "Kızımı istiyorum." dedi.

Abla Aygül Doku da kız kardeşinin akıbetini merak ettiklerini, bir an önce olayın açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Basın açıklamasının ardından olay yerinden ayrılmayarak oturma eylemi yapmak istedikleri belirtilen Bedriye ve Aygül Doku, cumhuriyet savcılığının talimatıyla ifadesine başvurulmak üzere polislerce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bedriye ve Aygül Doku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.
Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun aramalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Kaynak: DHA-AA

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