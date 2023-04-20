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Gümüşhane bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Gümüşhane bayram namazı saati

20.04.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane bayram namazı saati için araştırmalar hızlandı. Bayram namazının saat kaçta kılınacağı kullanıcılar tarafında merak ediliyor. 2023 yılında yılın ilk dini bayramının arefe günü bugün. Müslümanlar yarın Ramazan Bayramı’na kavuşacaklar. Bayramın birinci günü cemaat ile beraber bayram namazı kılınacak. Peki, Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? Gümüşhane'de bayram namazı ne zaman kılınacak?

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Gümüşhane bayram namazı saati

Gümüşhane bayram namazı saati merak edildi. Bayram namazı, Ramazan Bayramı 1. gün sabahı kılınıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazını eda ettikten sonra ailesi ve çevresiyle bayramlaşıyor. Bayram namazı kılacak olanlar Gümüşhane bayram namazı saatini araştırmaya başladı. İşte Gümüşhane bayram namazı saati...

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gümüşhane bayram namazı saati 06:07 olarak açıklandı. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

Kelkit bayram namazı saati: 06:08
Köse bayram namazı saati: 06:07
Kürtün bayram namazı saati: 06:09
Şiran bayram namazı saati: 06:09
Torul bayram namazı saati: 06:08

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

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Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

cuma namazı cemaat3

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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