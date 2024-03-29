Gümüşhane canlı seçim sonuçları! Gümüşhane yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Ercan Çimen mi, CHP adayı Bedri Ağaç mı kazandı?

GÜMÜŞHANE CANLI SEÇİM SONUÇLARI… Gümüşhane seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Ercan Çimen’in belediye başkanlığını yaptığı kentte AK Parti yine aynı isimle yarışa girmeyi tercih etti. Gümüşhane’de 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanacak. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yeniden Ercan Çimen ile seçimi kazanmaya çalışacak. CHP ise yarışa 2019 seçimlerindeki gibi yine aynı isimle katılmaya karar verdi. CHP’nin adayı 2024 yerel seçimlerinde de Bedri Ağaç oldu. MHP’nin Giresun’daki adayı ise Vedat Soner Başer oldu. MHP 2019 yerel seçimlerinde kentte AK Parti’nin ardından en çok oy alan ikinci parti olmuştu.

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti Gümüşhane’de 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49,16 oy alarak açık ara birinci parti olmuştu. MHP ise Gümüşhane’de 2019 seçimlerinde yüzde 30 oy alarak ikinci parti olmuştu. Aynı seçimde CHP yüzde 7,55 oy alarak İYİ Parti’nin ardından dördüncü olarak yarışı tamamladı.

2024 yerel seçimlerinde Gümüşhane’de İYİ Parti’nin adayı Ali Ateş, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yusuf Çimen, Zafer Partisi’nin adayı ise Göktuğ Gürler oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





