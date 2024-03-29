HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gümüşhane canlı seçim sonuçları! Gümüşhane yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Ercan Çimen mi, CHP adayı Bedri Ağaç mı kazandı?

Gümüşhane canlı seçim sonuçları! Gümüşhane yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Ercan Çimen mi, CHP adayı Bedri Ağaç mı kazandı?

29.03.2024 20:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de 2024 yerel seçimleri sonuçları merakla bekleniyor. Seçmen bir yıl sonra yeniden sandık başında! Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş Gümüşhane’de de devam ediyor. Gümüşhane’de yerel seçim heyecanı son ana kadar yaşanacak. AK Parti’nin adayı Ercan Çimen mi CHP’nin adayı Bedri Ağaç mı yoksa MHP’nin adayı Vedat Soner Başer mi seçimi kazanacak? İşte Gümüşhane yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Gümüşhane canlı seçim sonuçları! Gümüşhane yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Ercan Çimen mi, CHP adayı Bedri Ağaç mı kazandı?

GÜMÜŞHANE CANLI SEÇİM SONUÇLARI… Gümüşhane seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Ercan Çimen’in belediye başkanlığını yaptığı kentte AK Parti yine aynı isimle yarışa girmeyi tercih etti. Gümüşhane’de 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanacak. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yeniden Ercan Çimen ile seçimi kazanmaya çalışacak. CHP ise yarışa 2019 seçimlerindeki gibi yine aynı isimle katılmaya karar verdi. CHP’nin adayı 2024 yerel seçimlerinde de Bedri Ağaç oldu. MHP’nin Giresun’daki adayı ise Vedat Soner Başer oldu. MHP 2019 yerel seçimlerinde kentte AK Parti’nin ardından en çok oy alan ikinci parti olmuştu.

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti Gümüşhane’de 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49,16 oy alarak açık ara birinci parti olmuştu. MHP ise Gümüşhane’de 2019 seçimlerinde yüzde 30 oy alarak ikinci parti olmuştu. Aynı seçimde CHP yüzde 7,55 oy alarak İYİ Parti’nin ardından dördüncü olarak yarışı tamamladı.

2024 yerel seçimlerinde Gümüşhane’de İYİ Parti’nin adayı Ali Ateş, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yusuf Çimen, Zafer Partisi’nin adayı ise Göktuğ Gürler oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'
Sokak ortasında katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiasıSokak ortasında katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası
Özgür Özel'den Meral Akşener'e yanıt: "Cevabım iki kelime..."Özgür Özel'den Meral Akşener'e yanıt: "Cevabım iki kelime..."
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane yerel secim sonuclari yerel seçimler Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den Meral Akşener'e yanıt: "Cevabım iki kelime..."

Özgür Özel'den Meral Akşener'e yanıt: "Cevabım iki kelime..."

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Sokak ortasında katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

Sokak ortasında katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

Başkan adayı hakkında rüşvet skandalı! Ses kaydı ortaya çıktı

Başkan adayı hakkında rüşvet skandalı! Ses kaydı ortaya çıktı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.