Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu'nda Serkan Kaya yeniden başkan seçildi

Pandemi nedeniyle daha önce 2 kez ertelenen ŞİDEF 2. Olağan genel kurulu delege ve davetlilerin katılımıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Divan başkanlığını GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, Divan üyeliklerini ise Gümüşhane Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Kenan Aydın, GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir ve GÜMÜP Başkanı Dr. Bektaş Karakelle yaptı.

Açılış konuşmasını yapan ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya;” 2. Genel Kurulumuz, toyumuz hayırlı uğurlu olsun. Şiran Dernekler Federasyonumuzu 3 sene önce uzak köyleri yakınlaştırma, farklılıklarımızı zenginlik görme, gönüllere girme adına kurduk. Sanırım bunları siz değerli yol arkadaşlarımın gayretleriyle başardığımızı düşünüyorum. Bugün burada bir genel kurul prosedürünü gerçekleştiriyoruz. Listede ismi var, yok bizim için önemli değil, yüreği memleket için atan herkesin projesine ve gönlüne kapımız sonuna kadar açıktır. Bizler yeri geldi düğünlerimizde oynadık, kederlerimizde beraber hüzünlendik. Birçok konuda kalbimiz beraber attı. Gümüşhanemiz, Şiranımız için ayrımsız elimizden gelen çalışmaları yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Memleketimiz için lobi, proje faaliyetlerimiz olacak. Yapılan çalışmaları takip edip bizlerde gerekli desteği vereceğiz. Genel kurulumuza katılım sağlayan milletvekillerimize, divan heyetimize, delegelerimize, misafirlerimize değerli yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Kusurumuz oldu ise affola, 1.Döneme dair benden yana herkese hakkım helal olsun. Sizlerde hakkınızı helal edin” dedi.

Başkan Kaya, konuşmasının ardından 1. Dönem yönetim kurulu arkadaşlarını kürsüye çağırarak, yaptığı hizmetler için Teşekkür belgesi takdim etti.

Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve İstanbul’un Gümüşhaneli milletvekili Turan Aydoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen birer selamlama konuşması yaptı.

ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya ve Şiran Akademispor kulüp başkanı Ersin Şahin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e 29 numaralı ismi yazılı Şiran Akademispor forması hediye etti.

Faaliyet raporu, Genel Muhasip Başkan Yardımcısı Hıdır Daştan’ın okuduğu mali raporunun ibra edilmesinden sonra tek liste ile yapılan genel kurulda Serkan Kaya bir dönem daha ŞİDEF Genel Başkanı oldu.

Dilek temenniler bölümünde ŞİDEF Genel Başkan vekili Yaser Sarı, ŞİDEF Genel Başkan Yardımcısı Necla Gündoğan, Üsküdar Gümüşhaneliler Derneği başkanı Muhammer Özkan, Çekmeköy Gümüşhaneliler Platformu Başkanı M.İlbeyi Celep, Şair Ayhan Turan söz alarak başarı temennisinde bulundu.

Kongreye katılamayan Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Feramuz Üstün, İstanbul milletvekili Serkan Bayram, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 2019 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Şiran Belediye Başkan adayı Hüseyin Kaya telgraf gönderdi.

Yeni yönetimin sahneye çıkıp tanıtılması ve çekilen fotoğraflar ile genel kurul son buldu.

Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) 2. Olağan Genel Kuruluna Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB Sarıyer Meclis üyesi Nizamettin Günel, Yalova Çiftlikköy Belediye Meclis üyesi Savaş Kaşıkçı, GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir, Gümüşhane Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Kenan Aydın, GÜMÜP Başkanı Dr. Bektaş Karakelle, Şiran Akademispor başkanı Ersin Şahin, Şiran Gençlik ve Spor ilçe müdürü Tarık Şahin, Avcılar Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Özcan Özbey, Üsküdar Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Muhammer Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, GİYAD Başkanı Bayram Erdem, Bakırköy’de yeni kurulan GÜYDER Başkanı İbrahim Beyaz, GÜDEF 3. Bölge Başkanı Muzaffer Yalçın, Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tuncay Akçay, ŞEKAV Başkan Yardımcısı Abdullah Canan ve Sadi Yazıcı, GÜDEF Başkan Danışmanı Av Yunus Akçay, Ak Parti Ataşehir ilçe Başkan yardımcısı Aytekin Günel, Giresun Çamoluk Hotar köyü dernek Başkanı Yüksel Küçükarslan, Badıllı Beydili Derneği Başkan yardımcısı Nizami Demir, GÜDEF Kurucu üyesi Zeki Yurt, Çekmeköy Gümüşhaneliler Platformu başkanı M.İlbeyi Celep ve çok sayıda hemşerimiz katıldı.

ŞİDEF 2. DÖNEM BAŞKANI SEÇİLEN SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya; 27 Haziran 1985 yılında İstanbul Küçükçekmece’de doğdu. Gümüşhane Şiran İncedere (Tamara) Köylüdür. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2006 yılında Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Tekirdağ’da askerlik vazifesini yaptı. Sivil toplum kuruluşlarını seven birisi olarak İstanbul’da birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. 2005 yılında Gümüşhanespor’a destek vermek amacıyla kurulan Genç Gümüşhaneliler Grubu kurucu üyeliğini yaptı. 2014-2018 yılları arası Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GİYAD) Başkanlığı görevini yürüttü. 2010-2021 yılları arası Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu (GÜMÜP) Genel Sekreterliği görevini yaptı. Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkan Yardımcılığı, Esenyurt Gümüşhane spor Yönetim Kurulu üyeliği, Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı (ŞEKAV) Kurucu mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yaptı. Halen Türk Mühendisler Birliği Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyelikleri devam etmektedir. Esenyurt Mimar ve Mühendisler Derneği Genel Sekreterliği, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği(GÜSİAD) Yönetim kurulu üyeliği, Avcılar Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Badıllı Beydili Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği (BADBEYDER) kurucu başkan vekilliği, Kurucusu olduğu Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF)’nunda Genel Başkanlık görevlerimi sürdürmektedir. Ayrıca Trabzonspor, 1954 Kelkit Belediye spor, Şiran Akademi spor ve Esenyurt Balık Yolu spor genel kurul üyesidir.

Haber 29’un kurucularından olup, Esenyurt’ta kurucusu olduğu “Gümüş Proje Mühendislik ve Mimarlık” çatısı altında Proje-Taahhüt ve riskli yapı analizi, üst yapı hizmetleri vermektedir. Orta derecede İngilizce bilmekte olup, 22 Mayıs 2011’den beri Sefanur Kaya ile evlidir.



