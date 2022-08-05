Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük ped modelleri

Günlük ped için kısaca biçim olarak normal pedin daha küçük ve ince boyutta olanı demek mümkün. Ne işe yaradığını merak ediyorsanız temel olarak akıntılara karşı iç çamaşırını koruyarak daha temiz ve ferah bir his yaratıyor. Ancak vajina sağlığı için sürekli kullanılması önerilmiyor. Bu noktada ''Günlük ped yerine ne kullanılabilir?'' diye soracak olursanız pamuklu iç çamaşırlarını tercih ederek bölgenin nefes almasını ve ferah kalmasını sağlayabilirsiniz. Haydi gelin, gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük pedlere hep birlikte göz atalım.

1. Maksimum rahatlık ve ferahlık için: Kotex İnce Günlük Ped Deo

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En iyi günlük ped markası listesinde yer alan Kotex, ince günlük pedleri ile %100’e varan konfor ve ferahlık sağlıyor. Yüzeyinin pamuksu yumuşaklığı sayesinde gün boyu rahat hissettiren Kotex İnce Günlük Ped Deo, nefes aldığı için terletme gibi olası problemlerin önüne geçiyor. Kokuyu hapseden teknolojisi, sizi rahatsız edebilecek kokuları yok ediyor. Ürünün parfümlü olması da yoğun koku problemi yaşayan kişiler için avantaj sağlıyor. Tek tek paketlenmiş günlük pedleri rahatça çantanıza atıp ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda bulundurabilirsiniz. Ayrıca ürünün dermatolojik olarak test edildiğini de belirtelim.

2. Aktif oksijen ve negatif iyonlu katmanıyla: Tiens Airiz Hijyenik Kadın Pedi

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre bütün kadınların %80’ini çeşitli jinekolojik hastalıklar yaşıyor. Bunun %63’ü ise kalitesiz kadın pedi kullanımının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tiens Airiz Hijyenik Kadın Pedi, yüksek kalite ve güven sunarak tüm bu sorunların önüne geçiyor. Ürün, aktif oksijen ve negatif iyonlu uzatılmış katmanı sayesinde hava geçirgenliğini artırıyor. Böylece hava sirkülasyonunu hızlandırıyor, oksijen dolaşımını arttırıyor ve zararlı bakterileri gideriyor. Uzatılmış tasarımı, süper emici özelliği ve sıvıyı pedin içinde hapseden yapısıyla gece boyu rahat ve sağlıklı uyku sağlıyor.

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3. İnceliğiyle varlığını hissetmeyeceğiniz: Orkid Yaprak Günlük Ped

Ultra ince tasarıma sahip Orkid Yaprak Günlük Ped ile konforun keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Nefes alabilen tasarımlı, güvenilir kuruluk sağlayan günlük ped; gündelik hayatınıza hızlıca uyum sağlıyor. Ürün 1 mm inceliğinde olduğu için âdeta yokmuş gibi hissettiriyor ve sizi hiç rahatsız etmiyor. Yapışkan tabanlı güvenli tutuş teknolojisi ise gün boyu güvenilir koruma sağlıyor. Orkid Yaprak Günlük Ped, mükemmel konfor için pamuksu yumuşaklıkta üst katmana sahip. Vajinal akıntı ve düzensiz âdetler için ek koruma sağlayan ürünün hafif bir kokusu var.

4. Doğal pamuk özü içeren formülü ile: Molped Pure & Soft Günlük Ped

En iyi günlük ped listesinde yer alan Molped Pure & Soft Günlük Ped; paraben, boya, klor ve naylon içermeyen yapısıyla cilt dostu özelliğe sahip. Doğal pamuk özü içeren ürün, hava geçirgen yüzey teknolojisi sayesinde her yönden nefes alıyor. Türkiye’nin tek pH dengeli pedi olma özelliğine sahip ürün, gün boyu temiz iç çamaşırı hissi sağlıyor. ''Günlük ped nasıl takılır?'' sorusunu hemen yanıtlayalım. Pedi sarılı olduğu ambalajdan ayırıp yapışkan yüzeyini iç çamaşırınıza tutturun. ''Günlük ped kaç saatte bir değiştirilmeli?'' derseniz üç ila dört saatte bir ürünü değiştirmeniz tavsiye ediliyor.

5. Doğal, saf ve organik: Sleepy Natural Günlük Ped

Sleepy Natural Günlük Ped'de her bir ped, ayrı pakette ve tazelikte bulunuyor. Doğal bambudan elde edilen emici lifler ile doğallık vadeden ürün; saf su ile dokunmuş yumuşacık lifler ile saflık, kuruluğu arttıran organik pamuk lifleri ile de organik içerik sunuyor. Ped, cildinizde daha saf bir dokunuş bırakmak için paraben, parfüm, losyon ve renklendirici içermeyen iç yüzeye sahip. Emici tanecikleri ise kokuyu kontrol altına alıyor. Özel yapısı ses yapmayı önlediği için pedin varlığını gün boyu hiçbir şekilde hissetmez ve ondan rahatsız olmazsınız.

6. Dört ana katmanla tazelik hissi: Carefree Refresh Breathable Günlük Ped

Carefree markası kaliteli pedleriyle tüm kadınlara gün boyu benzersiz bir ferahlık sağlıyor. Carefree Refresh Breathable Günlük Ped, çok katlı yapısı ile dört ana katmandan oluşuyor. En üst katmanı, yumuşak üst dokusu ile sıvıyı emiyor. İkinci transfer katmanı, sıvıyı alt katmanlara hızla geçirerek üst yüzeyin kuru kalmasını sağlıyor. Üçüncü süper emici tabaka, sıvıyı jelleştirerek sızıntıyı engelliyor. En alt katmanı olan koruyucu alt tabaka ise iç çamaşırını koruyor ve hava geçirgen özelliğiyle hava dolaşımı sağlıyor. ''Günlük ped nasıl kullanılır?'' diye merak ediyorsanız ürünün yapışkanını çıkarıp iç çamaşırınıza sabitleyerek pedi kolayca kullanabilirsiniz.

7. Zararlı kimyasalları içermeyen: Ladyfit Günlük Ped

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Baby Turco markasına ait Ladyfit Günlük Ped; pamuksu yapısı, anotomik uyumu ile maksimum seviyede rahatlık ve güven sunuyor. Tekli paketleri sayesinde ürünü hiç yer kaplamadan çantanızda dilediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. Parfüm, boya, paraben, losyon, BPA, nonilfenol, SLS, SLES, lateks ve klor gibi kimyasalların hiçbirini içermediğini de belirtelim. Akredite laboratuvarlarda dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilmesi de güven sağlıyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen günlük ped, vegan içeriğe sahip. Pedin üç ila dört saatte bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

8. Hava geçiren yüzey teknolojisi ile: Molped İlk Gün Son Gün Günlük Ped

Uzun günlük ped önerisi isteyenler için Molped’in çok seveceğiniz bir ürünüyle karşınızdayız. Molped İlk Gün Son Gün Günlük Ped kullanımı regl döneminin ilk ve son günleri için çok uygun. İçerisinde yer alan emici tanecikler, sıvıyı pede hapsedip etkili kuruluk ve temizlik hissi sağlıyor. Hava geçirgen yüzey teknolojisi ise üç kata kadar daha fazla nefes alıyor. Hışırtıyı engelleyen ve nefes alan ped, gün boyu temiz çamaşır hissini sunuyor. ''Molped günlük ped ne için kullanılır?'' derseniz reglin ilk ve son günleri, akıntının daha az geldiği günler olduğu için uzun günlük pedi kullanabilirsiniz.

9. Doğal pamuk dokusu ile: Kotex Natural Günlük Ped

Sırada ''En iyi günlük ped hangisi?'' sorusuna yanıt olabilecek bir ürün var. Kotex Natural Günlük Ped, %100 doğal pamukla üretilen hipoalerjenik içeriği ile cilde harika şekilde uyum sağlıyor. Vücut ile uyumlu yapısı, gün içinde kendinizi rahat ve taze hissetmenize büyük oranda yardımcı oluyor. Tekli paketlerde bulunan günlük ped, hijyenik kullanım sunuyor. Ürünün dermatolojik olarak test edildiğini ve sağlığa zararlı maddeler içermediğini de belirtmeden geçmeyelim. Güven dolu rahat bir deneyim istiyorsanız Kotex'in günlük pedine mutlaka göz atmalısınız.

10. Gün boyu güvenli ve temiz çamaşır hissi için: Facelle Günlük Ped

Facelle Günlük Ped, nefes alan dokusu ile gün boyu temiz iç çamaşır etkisi yaratmaya yardımcı oluyor. Güçlü emiş performansına sahip ürün, güvenli kullanım sunmasının yanı sıra kötü kokuyu da hapsediyor. Cilt dostu yumuşak perforje yüzeyi ise gün boyu güvenli ve bakımlı hissetmenizi sağlıyor. ''Facelle Günlük Ped neden kullanılır?'' sorusunun yanıtını merak ediyorsanız kısaca cevaplayalım. Regl dönemi dışında akıntı yaşanan durumlarda iç çamaşırının kirlenmemesi için günlük ped kullanılıyor. Ürün, iç çamaşırının gün boyu temiz ve kuru kalmasını sağlıyor. Günlük ped kullananlar, ürünün tüm vadettiklerini yerine getirdiğini belirtiyor.