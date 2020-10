Gün ışığına çıkamayan 8 yaşındaki Salih'ten güzel haber

'ÇOK MUTLUYUM'

Tedavi sayesinde gün ışığına çıkmaya başlayan Salih, arkadaşları ile oynamaya başladı. Okuluna da başlayacak olan Salih İğneci, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Okuyup imam olmak istiyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkabiliyorum. Güneşten eskisi gibi etkilenmiyorum" dedi.

3 SEANSTA İLAÇ ETKİSİNİ GÖSTERDİ'

Oğlunun bu halini gördükçe çok sevindiğini söyleyen anne Yasemin İğneci, artık sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi. Eşine Erzurum Valiliği'nce iş verildiğini belirten Yasemin İğneci, şunları söyledi:

"Salih'in tedavisine başlandı ve çok güzel gidiyor. Doktorlar ilaçların çok iyi geldiğini söylüyorlar. Sizlerin haberi sayesinde sesimizi duydular. İnsanların yarımıyla Salih bu ilacı aldı. 3 haftada bir ilaç alıyor. 3 kez kullandı. Yüzündeki yaralar kurumaya başladı. Kuruyanlar da dökülüyor. Boynunda çok büyük bir yara vardı. Ameliyat olmadan kapandı. Doktorlar da çok iyi şeyler söylüyor. Çok seviniyoruz. Özel eğitim dersi alacak. Bilgisayar getirdiler. Pazartesi günü okuluna başlayacak. Önce sizden, sonra yardım edenlerden Allah razı olsun. Çocuğumun her şeyini karşıladılar. Salih'e, ağabeylerine yatak odası geldi. Oturma grubu, fırın, buzdolabı gönderdiler. Salih'in ilacı her şeye bedeldi. Bu ilacı aldığımız için çok mutluyuz. Doktorları da söylüyor. Salih'in yüzünde düzelme var. 1 yıl boyunca ilacı kullanması lazım. İlaçlar sonrası tamamen kuruma olmazsa tekrar başlanacak. 3 seansta çok etki yaptı. Oğlum 'Anne ben dışarıya çıkıp oynayabileceğim. Güneşe bakabiliyorum' dedi. Doktorlar, 'Bu hastalığı geçip, tedavisi tamamlansın göz nakli, yüz nakli yapabiliriz' diyorlar. Çok iyi geçiyor her şey. Güneşe bakabiliyor şu anda. Önceden hiç bakamıyordu. Işıktan eskisi kadar etkilenmiyor. Oğlum artık geceleri rahat uyuyor. Eşime iş bulundu. Valimiz tekstil kentte iş verdi. Mesleğine olan aşçılık yapacak. Kardeşleri daha çok mutlu. Salih'in iyileşmesini istiyorlar. Ağabeyi hafızlık yaptığı için Salih ona özeniyor o yüzden imam olmak istiyor."

