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GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:48 | Son Güncelleme

Bozova ilçesindeki istasyonda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı - Kaymakam Zekeriya Göker: - "Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı" - "Patlamanın yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının LPG tank bağlantılarının üstüne düşmesi sonucu sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini değerlendiriyoruz" ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına yönelik soğutma ve olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangına başta Şanlıurfa Büyükşehir ve Bozova Belediyeleri olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Patlama esnasında istasyonda 3 otomobil, bir yakıt tankeri, 1 traktör zarar gördü.

Zarar gören araçlar, çekici yardımıyla istasyondan çıkarıldı.

Çevredeki diğer akaryakıt istasyonları da tedbir amacıyla kapatıldı.

Patlama sonrası çıkan ve yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangına yönelik, bölgedeki itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Patlama nedeniyle bölgede kesilen elektrik yeniden verildi.

Öte yandan bölgede yarın da detaylı bir incelemenin yapılacağı öğrenildi.

- Kaymakamın açıklaması

Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama sonrası yangın çıktığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını bildiren Göker, "İlçemizin girişinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Akabinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirdik. Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı." diye konuştu.

- "Büyük kaza maddi hasarla atlatıldı"

Göker, patlamanın meydana geliş sebeplerini araştırdıklarını söyledi.

İstasyonda detaylı bir çalışmanın yürütüleceğini vurgulayan Göker, "Patlamanın yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının LPG tank bağlantılarının üstüne düşmesi sonucu sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini değerlendiriyoruz. İlk bilgi ve bulgular bu yöndedir, detaylı çalışma yapılacak ve konunun gerçekliği daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçemiz büyük bir kazayı çok şükür maddi hasarla atlattı. Bozova halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Kaymakam Göker, patlamanın başından itibaren bulunduğu olay yerinde görüştüğü istasyon sahibi ailenin fertlerine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, onları teselli etti.

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