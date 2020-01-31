HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME 4 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı

GÜNCELLEME 4 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:44 | Son Güncelleme

Ekipler, yaklaşık 20 saat sonra ulaşılan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenini göçükten çıkardı İKİNCİ İŞÇİNİN CENAZESİNİN ÇIKARILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 4 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin 4 saatlik çalışması sonucu yukarı çıkarılan Ovaz'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının geçen yıl mühürlendiği anlaşıldı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alındı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.

Ocağın çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler."

Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük maden

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü! Yem karma makinesine sıkıştı

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.