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GÜNCELLEME - Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Beyaz eşya yetkili servisinde kaynak yaparken oksijen tüpünün hortumunun patlaması nedeniyle ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti YARALININ HASTANEDE ÖLDÜĞÜ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güllük Mahallesi Emek Sokağı'nda bir beyaz eşya firmasının yetkili servisinde çalışan İbrahim Yaşar (25), şirkete ait 26 VU 690 plakalı kamyonetin kapalı kasasında kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpünün patlayan hortumu, Yaşar'ın yaralanmasına neden oldu.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise araçta ve yetkili serviste inceleme yaptı.

Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı

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Eskişehir hortum Kaynak oksijen patlama yaralı

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