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GÜNCELLEME - Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

Filipinler'in güneyindeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

DAVAO (AA) - Filipinler'in güneyindeki Davao şehrinde meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirtildi.

Yetkililer, depremin tetiklediği toprak kaymaları ve kaya düşmeleri sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tulunan Belediye Başkanı Reuel Limbungan ise yaşanan sarsıntının ardından 3 ilçede evlerin yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğünü belirtti.

Bazı şehir ve kasabalardaki okul binalarında, depremin ardından yapılacak hasar tespit çalışmaları nedeniyle geçici olarak eğitime ara verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Filipinler

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