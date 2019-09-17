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GÜNCELLEME - Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun, dağlık bir köy yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkisi Joel Limson, Güney Cotabato bölgesine bağlı T'Boli kasabasının uzak bir dağ köyü civarında rampadan inen kamyonun uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Limson, kazada aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin olay yerinde, 5 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kazanın ardından 15 kişinin cansız bedeninin polis, yardım ekipleri ve yöre sakinlerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldığını aktaran Limson, ölenlerden bazılarının bir sahil beldesinde düzenlenen aile buluşmasından dönen kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Limson, görünüşe göre kamyonun freninin tutmaması üzerine kontrolden çıktığını sözlerine ekledi.

Yaralı 14 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kızılhaç yetkilisi Erwin Rommel del Carmen, birçok yolcunun kontrolden çıktığı sırada kamyondan atlayarak hayatta kaldığını söyledi.

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Filipinler kamyon

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