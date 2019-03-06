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GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'ndeki şüpheli paket

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Üniversitedeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı - Polis şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı - Paketin, Londra'daki İrlanda pul taşıyan ve patlayıcı içeren zarflarla bağlantılı olduğu iddia edildi GELİŞMELER VE ARKA PLAN EKLENDİ

LONDRA (AA) - İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

Glasgow Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Üniversite kampüsünün bulunduğu bahçe ve üniversiteye çıkan ana yollar polis kordonuna alındı.

İskoçya polisi üniversitedeki paketin kontrollü şekilde patlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, İngiliz Sky New televizyonunun polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üniversitedeki şüpheli paket dün Londra'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan İrlanda pulu taşıyan zarflarla bağlantılı bulundu.

Londra'daki 3 zarftan, açıldığında küçük bir yangın başlatma kapasitesine sahip el yapımı patlayıcılar çıkmıştı.

İrlanda Cumhuriyeti polis teşkilatı Gardai, zarflardan 2'sinde bulunan pulların İrlanda kaynaklı olduğunu doğrulamış ve olayın soruşturmasında İngiliz polisiyle iş birliği yapıldığını açıklamıştı.

- Ayrılıkçı terör

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.

1920'li yıllarda İrlanda adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından ve İngiltere'yi de hedef almasından endişe ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Glasgow IRA İrlanda İskoçya Londra

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