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GÜNCELLEME - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan evlerde yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi - Yakalanan şüpheliler arasında İzmir merkezli çeyiz eşyası şirketinin eski sahibi Sabri K. de bulunuyor DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensuplarının, FETÖ'nün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı olmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel eylemlere bu evlerde devam ettikleri belirlendi.

Bu kapsamda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından yakalama kararı bulunan 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve emniyet birimlerince İzmir'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, hücre evlerinde örgüt üyesi olmak suçundan aranan 12 zanlı ile örgütün şifreli gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 3 kişi daha yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 452 bin 800 lira, 11 bin 850 avro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart, 20 taşınabilir wifi modem, 4 sahte kimlik, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 120 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan kişiler arasında halen İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan İzmir merkezli çeyiz eşyası şirketinin eski sahibi Sabri K. de yer alıyor.

Şüpheli Sabri K'nin, örgütün Bornova mütevellisi olduğu, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına 2014 yılında yaklaşık 280 bin dolar transfer ettiği, talimat sonrası Bank Asya'daki hesabını bir milyon liraya yükselttiği belirtildi.

Ayrıca zanlının örgüte yılda 4 milyon lira aktardığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hücre evleri operasyon polis

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