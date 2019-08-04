GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangınları

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ve Kemalpaşa ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Menemen Asarlık'ta makilik ve otluk alanda çıkan yangına haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Kemalpaşa Yeşilçam Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin, havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarda Menemen ilçesinde yaklaşık 1, Menderes ilçesinde 6, Kemalpaşa ilçesinde de 3 hektarlık bir alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

